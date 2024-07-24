Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Dampak Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA Dihapus

Muhammad Rizky , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:17 WIB
Ini Dampak Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA Dihapus
Ini Dampak Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA Dihapus. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Dampak positif dan negatif terhadap jurusan di SMA yang dihapus. Kemendikbudristek menyatakan bahwasannya jurusan di tingkat SMA sudah dihapuskan, hal itu bertujuan supaya implementasi dari Kurikulum Merdeka terhadap pengetahuan siswa bisa lebih relevan untuk studi lanjutan.

Pada tahun ajaran 2022, sudah sekitar 50% satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2024 saat ini, tingkat penerapan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 90-95% untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.

Penghapusan jurusan di tingkat SMA ini memberikan sebuah dampak terhadap siswa, baik dari segi positif atau bahkan negative.

Okezone telah merangkum beberapa dampak yang ditimbulkan dari jurusan SMA yang dihapus. Berikut ulasannya.

Dampak positif

Fokus terhadap materi essensial

Kurikulum Merdeka akan lebih berfokus pada materi esensial atau mata pelajaran penting yang harus dikuasai dan dipahami, sehingga guru bisa memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pelajaran yang mendalam.

Memilih mata pelajaran lebih fleksibel

Dengan dihapuskannya jurusan di tingkat SMA, siswa memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang disukai, mereka bisa akan lebih fokus terhadap hal yang masih sejalan dengan tujuan karir yang dimaui.

“Menurut aku, dengan adanya si kurikulum merdeka jadi lebih gampang buat para siswa-siswa buat nentuin jurusannya, karna jadi gaberpatok sama Ipa atau Ips lagi. Yaaa intinya jadi gaterlalu banyak beban, dengan adanya kurikulum Merdeka,” ucap Abi salah satu murid SMA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement