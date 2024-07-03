Ternyata Segini Biaya Fantastis Sekolah Sepak Bola Keanu Massaid Anak Angelina Sondakh di Iniesta Academy Spanyol

JAKARTA - Ternyata segini biaya fantastis sekolah sepak bola Keanu Massaid, anak Angelina Sondakh di Iniesta Academy Spanyol.

Apalagi putra mendiang Adjie Massaid itu akan mengikuti pelatihan sepak bola selama beberapa minggu di sana. Beberapa warganet penasaran mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Angelina Sondakh.

Ternyata segini biaya fantastis sekolah sepak bola Keanu Massaid, anak Angelina Sondakh di Iniesta Academy Spanyol cukup mahal. Ketika Okezone, mencoba mendaftar di website resminya, ada perkiraan biaya yang perlu disiapkan oleh calon orangtua yang ingin mendaftarkannya yakni USD886 hingga USD1719.

Rinciannya, untuk satu minggu membayar USD886 sedangkan untuk dua minggu sebesar USD1.719. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp16.000 yakni untuk seminggu mencapai Rp14. 176.000 juta sedangkan dua minggu sebesar Rp27.504.000 juta. Namun, biaya itu belum mencakup fasilitas penginapan, bus antar jemput.

Sementara itu, akademi sepakbola ada di hampir setiap klub, terutama di tingkat elite. Jalur ini telah melayani generasi-generasi bintang yang sangat berbakat yang telah mengukir karier yang mengesankan dalam permainan ini.