HOME EDUKASI SEKOLAH

Momen Para Guru dan Komunitas Tunanetra Menyelam Bareng, Bikin Terharu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |20:43 WIB
Momen Para Guru dan Komunitas Tunanetra Menyelam Bareng, Bikin Terharu
Komunitas Tunanetra menyelam bareng
JAKARTA - Komunitas Tunanetra Berwisata menggelar kegiatan scuba diving di kolam renang Bubbles Dive Center, Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan edukatif dan eksploratif ini merupakan kerja sama antara komunitas dengan Bubbles Dive.

"Uniknya, dari total 9 peserta tunanetra yang melakukan aktivitas menyelam ini, kebanyakan adalah guru dan pendidik. Tentunya ini punya tujuan tersendiri, karena para pendidik ini mengajar di berbagai lingkungan—mulai dari sekolah khusus tunanetra hingga sekolah umum," kata Juru Bicara Komunitas Sergio Kurnianto Rustan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan, para peserta tersebut merupakan sosok inspiratif bagi murid-murid mereka, yang harapannya nanti bisa membagikan pengalaman baru kepada komunitas pendidikan terutama murid murid mereka. 

Mengapa diselenggarakan di kolam renang? Hal itu bukan tanpa alasan. Kolam renang memberikan lingkungan yang stabil, terkontrol, tanpa arus atau gelombang. 

Ini sangat ideal untuk peserta tunanetra yang baru pertama kali mencoba scuba diving, terlebih karena mereka membutuhkan kesempatan untuk fokus pada sensasi tubuh dan teknik dasar tanpa gangguan alam. 

Topik Artikel :
sekolah tuna netra guru
