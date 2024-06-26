Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Calon Siswa Gagal Masuk Sekolah Pilihan di PPDB 2024, Disdik DKI: Kami Tak Bisa Intervensi Sistem

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:26 WIB
Calon Siswa Gagal Masuk Sekolah Pilihan di PPDB 2024, Disdik DKI: Kami Tak Bisa Intervensi Sistem
Aduan PPDB Jakarta 2024 (Foto: MPI)




JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan, tidak bisa melakukan intervensi sistem terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jakarta.

Hal ini menanggapi setelah seorang anak jalur afirmasi di sebuah sekolah dasar (SD) namun tergeser karena ada temannya yang lain justru masuk di sekolah tersebut.

"Ya nanti kami cek ya, karena ini kan lagi proses yang memang sedang berjalan. Kami memang tidak bisa mengintervensi sistem jadi semua berjalan sesuai dengan online dan sistem yang melakukan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Dia mengungkapkan apabila ada orang yang mau intervensi atau minta intervensi, pihaknya menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi sistem.

"Jadi bener-bener kondisi ini sesuai dengan kebutuhan. Sampai saat ini belum ada (aduan dari masyarakat). Karena memang yang kami sadari adalah kuota kita kan terbatas," ungkapnya.

