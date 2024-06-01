10 Sekolah Kedinasan 2024 yang Menerima Lulusan SMA/SMK

JAKARTA - 10 sekolah kedinasan 2024 yang menerima lulusan SMA/SMK. Pemerintah telah memulai tahapan seleksi sekolah kedinasan pada Mei 2024.

Bagi siswa lulusan SMA/SMK berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi salah satunya di sekolah kedinasan yang terbuka lebar di tahun ini.

Sekolah kedinasan menawarkan lebih dari sekadar pendidikan berkualitas, mereka juga memberikan kepastian pekerjaan di instansi pemerintah yang setelah lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berikut ini informasi 10 sekolah kedinasan 2024 yang menerima lulusan SMA/SMK:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

Terkenal memiliki banyak peminat, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ternyata juga menerima pendaftar lulusan SMK. Berdasarkan pengumuman tahun 2023, PKN STAN menerima lulusan SMK

2. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi

Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) merupakan perguruan tinggi besutan Kementerian Perhubungan. Politeknik ini menerima pendaftar lulusan SMA/MA dengan jurusan IPA dan SMK dengan jurusan tertentu.

3. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan BMKG.

STMKG adalah salah satu sekolah kedinasan yang menerima lulusan SMK dari semua jurusan dan juga lulusan SMA. Sekolah kedinasan yang berlokasi di Tangerang Selatan ini memiliki 4 program studi D-IV, diantaranya program studi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.

4. Politeknik Statistika STIS

Kampus yang berada di Jakarta ini memiliki program diploma 3, program sarjana terapan program studi statistika dan program sarjana terapan program studi komputasi statistik.

Berada di bawah Badan Pusat Statistik, Politeknik Statistika STIS tidak hanya menerima pendaftar dari lulusan SMA, namun juga lulusan SMK dengan bidang keahlian teknologi informasi.