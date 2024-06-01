Berapa Passing Grade Sekolah Kedinasan 2024? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Berapa passing grade Sekolah Kedinasan 2024? Ini penjelasannya yang perlu diperhatikan calon siswa. Adapun nilai ambang batas SKD sekolah kedinasan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Apalagi, SKD adalah tahap penting untuk lolos seleksi sekolah kedinasan.Untuk itu calon pendaftar harus mempersiapkan diri menguasai pembelajaaran agar masuk ke Sekolah Kedinasan 2024.

Lantas berapa passing grade Sekolah Kedinasan 2024? Ini penjelasannya berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 144 Tahun 2024, tepatnya pada putusan keempat, ada aturan pembobotan nilai:

-Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Sementara itu, tidak menjawab nilainya 0.

BACA JUGA: Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Buka Pendaftaran 2024

Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar adalah 5. Sementara itu, salah atau tidak menjawab bernilai 0.

Pada putusan kelima, diterangkan nilai kumulatif paling tinggi adalah 550 dengan perincian:

225 untuk TKP

175 untuk TIU

150 untuk TWK

-Adapun passing grade SKD sekolah kedinasan 2024 adalah:

156 untuk TKP

80 untuk TIU

65 untuk TWK