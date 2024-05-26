Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Buka Pendaftaran 2024

JAKARTA - Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan kembali membuka pendaftaran untuk calon Taruna/Taruni tahun anggaran 2024. Kuota pendaftaran POLTEKIP angkatan 59 saat ini terbatas, hanya membuka 200 kuota saja.

Kesempatan berharga ini ditujukan bagi pemuda-pemudi Indonesia yang ingin meniti karier sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN), lewat sekolah kedinasan di bidang pemasyarakatan.

Rangkaian pendaftaran sekolah kedinasan secara keseluruhan dilaksanakan secara online mulai dari tahap pendaftaran, pelaksanaan seleksi, sampai tahap pengumuman seleksi.

Untuk pendaftaran sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sudah mulai dibuka dari tanggal 15 Mei 2024 sampai 13 Juni 2024.

Sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan tentunya menawarkan benefit menarik yakni mendapatkan tunjangan ikatan dinas setiap bulannya. Dan setelah lulus sekolah tidak perlu khawatir mengenai karir kedepannya, karena lulusannya bisa langsung jadi PNS golongan III A.

Para calon peserta diharapkan dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, Rapor SMA/Sederajat, pas foto, serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar.