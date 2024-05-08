30 Contoh Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran IPA Kelas 9 Serta Jawabannya

JAKARTA - Ada 30 contoh soal ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9 serta jawabannya. Tentunya beberapa contoh soal ini bisa membuat Anda mendapatkan nilai bagus.

Berikut ada 30 contoh soal ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9:

1. Tumbuhan Jahe berkembangbiak dengan cara?

A. generatif alami

B. Vegetatif alami

C. Generatif buatan

D. Vegetatif buatan

Jawabannya: B

2. Tanaman kunyit selain digunakan sebagai bahan pewarna dan penyedap masakan juga dimanfaatkan untuk bahan?

A. Pelunak daging

B. jamu tradisional

C.Pengawet makanan

D. Pembunuhan serangga

Jawabnnya: B

3. Gaplek merupakan singkong yang dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari. Masyarakat Gunung Kidul memanfaatkan gaplek untuk membuat?

A. Bahan makanan

B. Makanan tradisional

C. Bahan sandang

D. Mainan tradisional

Jawaban: A

4. Pemerintah melindungi hewan dan tumbuhan langka dari perburuan liar agar hewan dan tumbuhan tersebut?

A. Jumlahnya semakin banyak

B. Tidak mengalami kepunahan

C. Populasinya semakin berkurang

D. Tetap dapat dimanfaatkan manusia

Jawabannya: B

5. Berikut ini merupakan salah satu contoh hubungan mahluk hidup simbiosis mutualisme adalah?

A. Burung jalak memakan kutu dikulit kerbau

B. Kutu kepala tinggal di kepala manusia

C. Benalu dengan inangnya

D. Ikan hiu dan ikan remora

Jawabannya: A

6. Burung Betet Macaw memiliki paruh dengan bentuk yang khas. Fungsi paruh tersebut adalah untuk...

A. Merobek mangsanya

B. Menghisap-hisap makanannya

C. Mengorek makanannya

D. Menggit makanannya

Jawabannya: Mengorek makanan

7. Fungsi pupil pada mata adalah untuk...

A. Memberikan rangsangan cahaya yang diterima

B. Memfokuskan rangsangan cahaya yang diterima

C. Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata

D. Meneruskan cahaya yang masuk ke mata

Jawaban: Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk

8. Belalang bernapas dengan menggunakan...

A. Paru-paru

B. Insang

C. Permukaan kulit

D. Trakea

Jawaban: Trakea

9.. Fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah?

A. Pengubahan protein dan lemak oleh enzim

B. Penyerapan dari makanan oleh darah

C. Penyerapan air dari makanan yang dikunyah

D. Pengubahan karbohidrat (tepung) menjadi gula

Jawaban: Pengubahan karbohidrat (tepung) menjadi gula