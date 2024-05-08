Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

30 Contoh Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran IPA Kelas 9 Serta Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 Mei 2024 |09:29 WIB
30 Contoh Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran IPA Kelas 9 Serta Jawabannya
Ilustrasi ujian sekolah IPA kelas 9 ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada 30 contoh soal ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9 serta jawabannya. Tentunya beberapa contoh soal ini bisa membuat Anda mendapatkan nilai bagus.

Berikut ada 30 contoh soal ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9:

1. Tumbuhan Jahe berkembangbiak dengan cara?

A. generatif alami

B. Vegetatif alami

C. Generatif buatan

D. Vegetatif buatan

Jawabannya: B

2. Tanaman kunyit selain digunakan sebagai bahan pewarna dan penyedap masakan juga dimanfaatkan untuk bahan?

A. Pelunak daging

B. jamu tradisional

C.Pengawet makanan

D. Pembunuhan serangga

Jawabnnya: B

3. Gaplek merupakan singkong yang dikeringkan dengan cara dijemur dibawah sinar matahari. Masyarakat Gunung Kidul memanfaatkan gaplek untuk membuat?

A. Bahan makanan

B. Makanan tradisional

C. Bahan sandang

D. Mainan tradisional

Jawaban: A

4. Pemerintah melindungi hewan dan tumbuhan langka dari perburuan liar agar hewan dan tumbuhan tersebut?

A. Jumlahnya semakin banyak

B. Tidak mengalami kepunahan

C. Populasinya semakin berkurang

D. Tetap dapat dimanfaatkan manusia

Jawabannya: B

5. Berikut ini merupakan salah satu contoh hubungan mahluk hidup simbiosis mutualisme adalah?

A. Burung jalak memakan kutu dikulit kerbau

B. Kutu kepala tinggal di kepala manusia

C. Benalu dengan inangnya

D. Ikan hiu dan ikan remora

Jawabannya: A

6. Burung Betet Macaw memiliki paruh dengan bentuk yang khas. Fungsi paruh tersebut adalah untuk...

A. Merobek mangsanya

B. Menghisap-hisap makanannya

C. Mengorek makanannya

D. Menggit makanannya

Jawabannya: Mengorek makanan

7. Fungsi pupil pada mata adalah untuk...

A. Memberikan rangsangan cahaya yang diterima

B. Memfokuskan rangsangan cahaya yang diterima

C. Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata

D. Meneruskan cahaya yang masuk ke mata

Jawaban: Mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk

8. Belalang bernapas dengan menggunakan...

A. Paru-paru

B. Insang

C. Permukaan kulit

D. Trakea

Jawaban: Trakea

9.. Fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah?

A. Pengubahan protein dan lemak oleh enzim

B. Penyerapan dari makanan oleh darah

C. Penyerapan air dari makanan yang dikunyah

D. Pengubahan karbohidrat (tepung) menjadi gula

Jawaban: Pengubahan karbohidrat (tepung) menjadi gula

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392//sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463//mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3177009//sienna_valencia-Ogz5_large.JPG
Raih Segudang Prestasi di Usia Dini, Sienna Valencia Bagikan Tips Bagi Jadwal Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175582//klakson-kRqt_large.png
Jangan Asal Klakson! Ini 3 Tempat yang Harus Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/624/3172679//sekolah-kXpy_large.jpg
Penyebab dan Solusi Link KIP Kuliah yang Tak Bisa Diakses atau Eror
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172133//presiden_prabowo_subianto-QESI_large.jpeg
Prabowo Bakal Bagikan 330 Ribu Smart TV untuk Sekolah di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement