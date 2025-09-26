Penyebab dan Solusi Link KIP Kuliah yang Tak Bisa Diakses atau Eror

Penyebab dan Solusi Link KIP Kuliah yang Tak Bisa Diakses atau Eror. (Ilustrasi Okeone)

JAKARTA - Sejumlah calon mahasiswa melaporkan kesulitan mengakses situs Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Keluhan paling banyak muncul saat proses pendaftaran, di mana laman resmi KIP Kuliah tidak bisa dibuka atau menampilkan pesan eror.

Gangguan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pendaftar yang dikejar tenggat waktu. Berikut rangkuman penyebab dan solusi yang dapat dilakukan. Berikut ulasannya, seperti dikutip dari laman Kip Kuliah Kemdiktisaintek, Jumat (26/9/2025).

Penyebab Link KIP Kuliah Tidak Bisa Diakses

1. Lonjakan Trafik Pengunjung

2. Di masa pendaftaran, ribuan calon mahasiswa serentak mengakses situs KIP Kuliah.

3. Beban server yang terlalu tinggi membuat laman menjadi lambat atau tidak bisa dibuka sama sekali.

Pemeliharaan atau Pembaruan Sistem

Pihak pengelola KIP Kuliah terkadang melakukan pemeliharaan (maintenance) atau pembaruan fitur tanpa pemberitahuan luas, sehingga situs sementara tidak dapat diakses.

Gangguan Jaringan Internet Pengguna

Koneksi internet yang tidak stabil, sinyal lemah, atau gangguan dari penyedia layanan internet bisa memicu kegagalan akses, meski situs sebenarnya berjalan normal.