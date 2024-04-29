Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Contoh Soal Ujian Matematika Kelas 6 dan Kunci Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |10:12 WIB
10 Contoh Soal Ujian Matematika Kelas 6 dan Kunci Jawabannya
Ilustrasi contoh soal ujian matematika (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 10 contoh soal ujian Matematika kelas 6 dan kunci jawabannya. Tentunya beberapa contoh soal ini bisa membuat Anda belajar lebih giat agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan.

Berikut 10 contoh soal ujia Matematika kelas 6 dan kunci jawabannya:

1. George mempunyai 5 buah permen di makan siangnya. Fred mempunyai 2 permen lebih sedikit dari George. Berapa banyak permen yang dimiliki Fred?

a.2

b.3

c.5

d.7

Jawabannya: B.3

2. Pilih persamaan yang TIDAK mewakili soal kata yang diberikan:

Untuk ulang tahunnya, Sally menerima 3 kaos baru. Jika Sally sekarang mempunyai 12 kaos, berapa banyak kaos yang dimilikinya sebelum ulang tahunnya?

a.3+12=?

b.12-3=?

c.?+3=12

d. 3+?=12

Jawabannya: 12-3=?

3. Bobby mempunyai 4 buku perpustakaan di mejanya. Hari ini, dia membawa dua buku lagi dari rumah. Berapa banyak buku yang dimiliki Bobby di mejanya sekarang?

a.2

b.4

c.6

d.8

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/624/3144681//sekolah-8Kli_large.jpeg
20 Contoh Soal Karya Ilmiah Kelas 11 Lengkap dengan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/624/3093460//guru-1Sh7_large.jpg
10 Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/624/3093074//contoh_soal-p9DK_large.jpg
25 Contoh Soal Narrative Text Kelas 11 Lengkap dengan Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/624/3092466//soal_uas-MfrR_large.jpg
25 Contoh Soal PAS Biologi Kelas 11 Semester 1 Serta Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/624/3091776//soal_ujian-QDR0_large.jpg
10 Contoh Soal Ujian Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 Lengkap dengan Jawabannya 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement