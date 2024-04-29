10 Contoh Soal Ujian Matematika Kelas 6 dan Kunci Jawabannya

JAKARTA - Inilah 10 contoh soal ujian Matematika kelas 6 dan kunci jawabannya. Tentunya beberapa contoh soal ini bisa membuat Anda belajar lebih giat agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan.

Berikut 10 contoh soal ujia Matematika kelas 6 dan kunci jawabannya:

1. George mempunyai 5 buah permen di makan siangnya. Fred mempunyai 2 permen lebih sedikit dari George. Berapa banyak permen yang dimiliki Fred?

a.2

b.3

c.5

d.7

Jawabannya: B.3

2. Pilih persamaan yang TIDAK mewakili soal kata yang diberikan:

Untuk ulang tahunnya, Sally menerima 3 kaos baru. Jika Sally sekarang mempunyai 12 kaos, berapa banyak kaos yang dimilikinya sebelum ulang tahunnya?

a.3+12=?

b.12-3=?

c.?+3=12

d. 3+?=12

Jawabannya: 12-3=?

3. Bobby mempunyai 4 buku perpustakaan di mejanya. Hari ini, dia membawa dua buku lagi dari rumah. Berapa banyak buku yang dimiliki Bobby di mejanya sekarang?

a.2

b.4

c.6

d.8