JAKARTA - Inilah 10 contoh soal ujian Matematika kelas 6 dan kunci jawabannya. Tentunya beberapa contoh soal ini bisa membuat Anda belajar lebih giat agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan.
Berikut 10 contoh soal ujia Matematika kelas 6 dan kunci jawabannya:
1. George mempunyai 5 buah permen di makan siangnya. Fred mempunyai 2 permen lebih sedikit dari George. Berapa banyak permen yang dimiliki Fred?
a.2
b.3
c.5
d.7
Jawabannya: B.3
2. Pilih persamaan yang TIDAK mewakili soal kata yang diberikan:
Untuk ulang tahunnya, Sally menerima 3 kaos baru. Jika Sally sekarang mempunyai 12 kaos, berapa banyak kaos yang dimilikinya sebelum ulang tahunnya?
a.3+12=?
b.12-3=?
c.?+3=12
d. 3+?=12
Jawabannya: 12-3=?
3. Bobby mempunyai 4 buku perpustakaan di mejanya. Hari ini, dia membawa dua buku lagi dari rumah. Berapa banyak buku yang dimiliki Bobby di mejanya sekarang?
a.2
b.4
c.6
d.8