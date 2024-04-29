JAKARTA- Sebanyak 40 contoh soal TKD Rekrutmen bersama BUMN 2024 lengkap dengan kunci jawaban dapat menjadi bahan referensi belajar.
Rekrutmen Bersama BUMN telah melewati tahap pertama, yakni seleksi administrasi. Setiap peserta yang lolos seleksi tahap pertama tersebut nantinya akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya, yakni Tes Kemampuan Dasar (TKD).
Pelaksanaan TKD Rekrutmen Bersama BUMN sendiri akan dilaksanakan pada 27 April 2024 hingga 4 Mei 2024. Nantinya, setiap peserta akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan untuk mengetes kemampuan dasar dari calon karyawan BUMN.
Sebagai bahan persiapan untuk menghadapi tes TKD BUMN mendatang, berikut okezone berikan 40 contoh soal TKD Rekrutmen Bersama BUMN 2024 lengkap dengan kunci jawaban.
Soal Nomor 1
Apa arti Aberasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia?
A. Pengelompokan
B. Peleraian
C. Penyimpangan
D. Perkelahian
E. Pengikisan
Jawaban: C Penyimpanga
Soal Nomor 2
Pilihlah yang tidak termasuk golongannya!
A. Einstein
B. W.Shakespeare
C. Graham Bell
D. T. Alfa edison
E. James Watt
Jawaban: B. W.Shakespeare
Soal Nomor 3
Yang dimaksud dengan aberasi sama adalah …
A. Pengelompokan
B. Peleraian
C. Penyimpangan
D. Perkelahian
E. Pengikisan
Jawaban: B. Peleraian
Soal Nomor 4
Realita >< …
A. Fenomena
B. Fauna
C. Fiksi
D. Maestro
E. Forum
Jawaban: C. Fiksi
Soal Nomor 5
Loyal merupakan salah satu budaya kerja yang ada di dalam BUMN AKHLAK dimana memiliki makna (kalimat afirmasi), yaitu “Membangun kerja sama yang sinergis, dengan kriteria”
Contoh kalimat di atas merupakan kalimat afirmasi dari values?
A. Adaptif
B. Kolaboratif
C. Harmonis
D. Kompeten
E. Humoris
Jawaban: B. Kolaboratif
Soal Nomor 6
Mana yang bukan termasuk dengan kelompoknya?
A. Serimpi
B. Kecak
C. Pendet
D. Jaipong
E. Angklung
Jawaban: E. Angklung
Soal Nomor 7
SAKIT : TABIB =
A. Patah : Tumbuh
B. Album : Foto
C. Lantai : Licin
D. Rusak : Montir
E. Maju : Mundur
Jawaban: D. Rusak : Montir
Soal Nomor 8
Dengan menggunakan 4 liter bensin sebuah mobil mampu menempuh jarak sejauh 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 56 km, berapakah liter bensin yang dibutuhkan?
A. 5 liter
B. 6 liter
C. 7 liter
D. 8 liter
E. 9 liter
Jawaban: C. 7 liter