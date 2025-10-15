Raih Segudang Prestasi di Usia Dini, Sienna Valencia Bagikan Tips Bagi Jadwal Sekolah

JAKARTA - Pengembangan bakat di luar jalur akademis, seperti modelling, tari, atau olahraga, merupakan bagian penting dari pertumbuhan anak. Aktivitas semacam ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga membangun karakter, seperti keberanian tampil di depan umum dan sikap profesionalisme.

Dengan demikian, prestasi yang diraih di bidang non-akademis juga menjadi cerminan dari proses belajar yang menyeluruh.

Peran orang tua dan lingkungan pun sangat menentukan. Keseimbangan antara kegiatan sekolah dan kegiatan pengembangan diri harus selalu dijaga. Tujuannya adalah agar anak tidak merasa terbebani, tetapi justru menikmati prosesnya.

Kisah keberhasilan para model cilik ini sering kali menjadi inspirasi bagi keluarga lain untuk memberikan ruang bagi anak-anak mereka dalam mengeksplorasi minat dan bakat.

Selain itu, kompetisi yang sehat dapat menumbuhkan semangat berjuang, kerja keras, serta kemampuan menerima kekalahan dengan lapang dada. Bagi sebagian anak, pengalaman ini menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka mengenal diri sendiri dan mengasah potensi sejak dini.