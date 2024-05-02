Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Skema Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024 dan Persyaratannya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |20:32 WIB
Ini Skema Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024 dan Persyaratannya
Skema beasiswa pendidikan indonesia (foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Anton Rahmadi membagikan skema-skema Beasiswa Kemdikbudristek.

Beasiswa Pendidikan Indonesia telah dibuka sejak hari ini, Kamis 2 Mei 2024 yang diumumkan melalui webinar sosialisasi pembukaan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia (BPI).

Pada webinar tersebut, Anton menyampaikan mengenai persyaratan umum untuk seluruh Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Kendikbudristek Bergelar antara lain:

1. Dharmasiwa khusus beasiswa non gelar untuk WNA

2. Khusus guru, dosen dan tendik harus mempunyai Nomor Identitas yang terdaftar di pangkalan data resmi yang dikelola oleh Kemendikbudristek (NUPTK, NUP, NIDN, NIDK, NITK) dan dibawah naungan instansi Kemendikbudristek.

“Itu semua akan digunakan sebagai acuan bahwa guru dan dosen serta tendik sudah merupakan anggota atau perwakilan dari institusi-institusi dibawah Kemendikbudristek” ujar Anton.

3. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dengan masa berlaku 6 bulan sejak diterbitkan sampai dengan pendaftaran.

4. Surat pernyataan pendaftaran.

5. Surat Penerimaan masuk perguruan tinggi yang tidak bersyarat.

“Boleh conditional dengan catatan perlu pembiayaan, kemudian manajemen ASN atau PNS itu juga ada ketentuannya peraturan pemerintahnya, misalkan syarat kalo CPNS boleh tidak itu peraturan pemerintah, dijelaskan ada masa pengabdian yaitu 2 tahun setelah menjadi PNS,” kata Anton.

6. Untuk penyandang disabilitas melampirkan SK penyandang disabilitas dari rumah sakit.

7. Surat persetujuan orang tua.

8. Surat permohonan pendamping

9. Dan syarat umum lainnya.

