Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024 Dibuka, Ini Link hingga Cara Daftarnya

Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia dibuka (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) telag dibuka pada hari ini, Kamis (2/4/2024). BPI merupakan kolaborasi antara kemendikbudristek dengan lembaga pengelolaan dana pendidikan kementerian keuangan yang merupakan episode ke 10 dari merdeka belajar.

Pada acara webinar sosialisasi pembukaan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia (BPI), Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Anton Rahmadi membagikan informasi mengenai komponen beasiswa pendidikan Indonesia antara lain.

1. Dana Pendidikan

• Dana Pendaftaran

• Dana SPP

• Dana Tunjangan Buku

• Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

• Dana Bantuan Seminar Internasional

• Dana Bantuan Publikasi

• Jurnal Internasional

2. Dana Pendukung

• Dana Transportasi

• Dana Aplikasi Visa/Residence Permit

• Dana Asuransi Kesehatan

• Dana Hidup Bulanan

• Dana Kedatangan

• Dana Tunjangan Keluarga (khusus doktor)

• Dana Keadaan Darurat

• Program Pengayaan Afirmasi dan Pengayaan Bahasa (khusus afirmasi)