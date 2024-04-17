Latar Belakang Pendidikan Tim Cook Bos Apple yang Datang ke Indonesia

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Tim Cook bos Apple yang datang ke Indonesia. Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini Rabu (17/4/2024).

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan Bos Apple dengan Presiden Jokowi. Salah satunya mengenai investasi pembangunan pabrik iPhone hingga iPad di Indonesia.

Selain itu, usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Tim Cook mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi Apple.

"Hello, everyone. Its great to be here with you, Iam excited to be in Indonesia. Indonesia is a very important market for us. And I had a great conversation with the president about our commitment to the country," kata Tim Cook di Kompleks Istana Kepresidenan.

Tim Cook mengaku bersama dengan Presiden Jokowi juga membahas mengenai pembangunan pabrik Apple di Indonesia. Menurutnya hal tersebut masih akan dalam pertimbangan. "We talked about the presidents desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at," kata Tim Cook.

Terkait investasi, Tim Cook menilai Indonesia memiliki keberagaman dan budaya yang sangat baik. Dirinya meyakini Indonesia memiliki kunci bagi sebuah negara berjalan baik untuk masa depan yang cerah.

"I love Indonesia. I love the feel here, the culture. I love the youth, the vibrancy, the dynamism of the local environment. And so I see all the key ingredients for a country that is doing well today that will do even better in the future. I think the future is very bright," kata Tim Cook.