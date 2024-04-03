Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengintip Biaya Pendidikan Anak Sandra Dewi dan Harvey Moeis yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |12:13 WIB
JAKARTA - Mengintip biaya pendidikan anak Sandra Dewi dan Harvey Moeis yang bikin geleng-geleng kepala.

Harvey Moeis dikenal sebagai pengusaha merupakan suami Sandra Dewi menjadi sorotan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi timah dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp271 triliun.

Kehidupan Harvey Moeis dan Sandra Dewi pun langsung disorot publik. Banyak hal yang ingin diketahui, salah satunya mengenai biaya pendidikan kedua anaknya.

Sandra Dewi dan Harvey Moeis diketahui menyekolahkan anaknya di HEI Schools Senayan yang berlokasi di Jalan Simprug Golf VII, Blok A No. 6, Kebayoran Lama, Grogol, Jakarta.

Lalu berapa biayanya?

HEI Schools Senayan merupakan internasional pre-school menerapkan kurikulum Finlandia yang fokus pada eksplorasi dan interaksi dengan dunia sekitar, pemahaman tentang keberagaman, mempelajari bentuk seni dan warisan budaya, hingga cara hidup sehat.

Sekolah ini menyediakan beberapa kelas. Meliputi Toddler untuk anak usia 18-24 bulan, Nursery untuk anak usia 2-3 tahun, Pre-K untuk anak usia 3-4 tahun, K1 untuk anak usia 4-5 tahun, dan K2 untuk anak usia 5-6 tahun.

Halaman:
1 2
