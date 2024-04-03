Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tips MotionCredit: 4 Cara Persiapkan Pendidikan Anak hingga ke Luar Negeri

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |10:32 WIB
Tips MotionCredit: 4 Cara Persiapkan Pendidikan Anak hingga ke Luar Negeri
4 tips menyiapkan pendidikan anak hingga perguruan tinggi (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi anak-anak untuk mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, tidak heran bila orang tua ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya hingga perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, tentunya Anda perlu melakukan persiapan sedini mungkin karena kuliah di luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berikut ini 4 tips bagi Anda yang ingin mempersiapkan pendidikan anak di luar negeri, antara lain:

1. Cari Berbagai Informasi

Pertama-tama, Anda bisa mencari beberapa opsi dan informasi terkait negara dan universitas untuk pendidikan anak Anda. Anda juga dapat melakukan riset sebagai pertimbangan, misalnya persyaratan administratif, budaya, bahasa, mata uang (kurs), biaya pendidikan, biaya hidup, dan sebagainya.

2. Tentukan Negara dan Universitas Sesuai Minat Anak Anda

Berdasarkan segala informasi yang telah Anda kumpulkan, Anda bisa berdiskusi dengan anak Anda untuk menentukan negara dan universitas yang akan dituju. Tentunya pemilihan universitas perlu disesuaikan juga dengan minat dan keinginan anak Anda.

3. Hitung Estimasi Biaya

Jika telah menentukan negara dan universitas tujuan, maka Anda perlu menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Tidak hanya biaya kuliah saja, Anda juga perlu menghitung estimasi biaya di negara tersebut hingga pendidikan anak Anda selesai, antara lain biaya hidup, akomodasi, hingga dana cadangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement