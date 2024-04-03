Tips MotionCredit: 4 Cara Persiapkan Pendidikan Anak hingga ke Luar Negeri

JAKARTA – Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi anak-anak untuk mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, tidak heran bila orang tua ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya hingga perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri.

Untuk dapat mencapai hal tersebut, tentunya Anda perlu melakukan persiapan sedini mungkin karena kuliah di luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berikut ini 4 tips bagi Anda yang ingin mempersiapkan pendidikan anak di luar negeri, antara lain:

1. Cari Berbagai Informasi

Pertama-tama, Anda bisa mencari beberapa opsi dan informasi terkait negara dan universitas untuk pendidikan anak Anda. Anda juga dapat melakukan riset sebagai pertimbangan, misalnya persyaratan administratif, budaya, bahasa, mata uang (kurs), biaya pendidikan, biaya hidup, dan sebagainya.

2. Tentukan Negara dan Universitas Sesuai Minat Anak Anda

Berdasarkan segala informasi yang telah Anda kumpulkan, Anda bisa berdiskusi dengan anak Anda untuk menentukan negara dan universitas yang akan dituju. Tentunya pemilihan universitas perlu disesuaikan juga dengan minat dan keinginan anak Anda.

3. Hitung Estimasi Biaya

Jika telah menentukan negara dan universitas tujuan, maka Anda perlu menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Tidak hanya biaya kuliah saja, Anda juga perlu menghitung estimasi biaya di negara tersebut hingga pendidikan anak Anda selesai, antara lain biaya hidup, akomodasi, hingga dana cadangan.