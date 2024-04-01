Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Latar Belakang Pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang Dikira Mirip oleh Netizen

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |08:48 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang Dikira Mirip oleh Netizen
Ilustrasi latar pendidikan Dewi Sandra dan Sandra Dewi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang dikira mirip oleh netizen. Pasalnya, dugaan kasus korupsi Harvey Moeis membuat istri dari Agus Rahman mendapat komentar negatif.

Padahal Dewi Sandra bukanlah istri dari Harvey Moeis melainkan adalah Sandra. Untuk itu, beberapa netizen membandingkan keduanya, salah satunya mengenai latar pendidikannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang dikira mirip oleh netizen:

1. Sandra Dewi

Pemilik nama lengkap Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri yang akrab disapa Sandra Dewi ini lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung,8 Agustus 1983. Ia besar dan sekolah di kota kelahirannya.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya di SMUK St. Yosef, Sandra pun hijrah ke ibu kota untuk melanjutkan kuliah di London School of Public Relation, Jakarta.

Wanita berdarah Tionghoa ini mengawali kariernya lewat ajang pemilihan Miss Enchanteur 2002 dan duta pariwisata Jakarta Barat. Namun, ia memutuskan untuk kembali fokus ke pendidikan.

Selain berkarier di dunia hiburan, wanita yang suka membuat aksesoris ini pun membuat bisnis online Sandra Dewi Secret Garden yang diluncurkan saat ia masih berusia 28 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/33/3160657//afgansyah_reza-yuR4_large.JPG
Afgan Runtuhkan Ego Lewat Haji, Seperti Lahir Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/612/3114476//sandra_dewi-BZuk_large.jpg
Berita Terpopuler: Video Sandra Dewi Ungkap Rela Tuhan Ambil Semua Hartanya hingga Nama Panggilan Anak Rizky Febian-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/612/3114388//viral_video_sandra_dewi_rela_tuhan_ambil_semua_hartanya_asalkan_jangan_yang_satu_ini-TvRM_large.jpg
Viral Video Sandra Dewi Rela Tuhan Ambil Semua Hartanya, Asalkan Jangan yang Satu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/337/3113799//viral-BWI5_large.jpg
Profil Teguh Harianto, Sosok Hakim Pemberat Vonis Hukuman Harvey Moeis Jadi 20 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113504//viral-hKiJ_large.jpg
Alasan PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790//sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement