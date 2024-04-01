Adu Latar Belakang Pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang Dikira Mirip oleh Netizen

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang dikira mirip oleh netizen. Pasalnya, dugaan kasus korupsi Harvey Moeis membuat istri dari Agus Rahman mendapat komentar negatif.

Padahal Dewi Sandra bukanlah istri dari Harvey Moeis melainkan adalah Sandra. Untuk itu, beberapa netizen membandingkan keduanya, salah satunya mengenai latar pendidikannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra yang dikira mirip oleh netizen:

1. Sandra Dewi

Pemilik nama lengkap Monica Nicholle Sandra Dewi Gunawan Basri yang akrab disapa Sandra Dewi ini lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung,8 Agustus 1983. Ia besar dan sekolah di kota kelahirannya.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya di SMUK St. Yosef, Sandra pun hijrah ke ibu kota untuk melanjutkan kuliah di London School of Public Relation, Jakarta.

Wanita berdarah Tionghoa ini mengawali kariernya lewat ajang pemilihan Miss Enchanteur 2002 dan duta pariwisata Jakarta Barat. Namun, ia memutuskan untuk kembali fokus ke pendidikan.

Selain berkarier di dunia hiburan, wanita yang suka membuat aksesoris ini pun membuat bisnis online Sandra Dewi Secret Garden yang diluncurkan saat ia masih berusia 28 tahun.