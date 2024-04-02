Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kebutuhan Industri, Belajar Coding sejak Usia Dini Siapkan Talenta Digital RI

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |10:10 WIB
Kebutuhan Industri, Belajar Coding sejak Usia Dini Siapkan Talenta Digital RI
Belajar Coding sejak Usia Dini Siapkan Talenta Digital RI (Foto: Times of India)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia membutuhkan talenta digital sekira 9 juta orang hingga 2030 dalam menuju transformasi digital.

Hal yang perlu disiapkan adalah pembelajaran sejak usia dini, salah satunya belajar coding untuk kebutuhan industri di tengah era transformasi digital yang begitu pesat. Kemampuan coding dibutuhkan di pasar kerja dan industri masa depan.

Dalam hasil riset menunjukkan jika pada 2030 Indonesia memiliki skill digital itu hanya 22%, maka angka tersebut tidak mampu memenuhi yang dibutuhkan oleh industri.

"Coding Studio sendiri merupakan sebuah platform digital yang mana kita fokus untuk membangun upgrade skill kita mengapa kita melakukan pembangunan coding studio," kata CEO Coding Studio Ihza Azyu Azra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Diharapkan anak-anak dari usia dini belajar coding, sehingga mampu memenuhi kebutuhan talenta digital sesuai kebutuhan industri.

“Kita yakin bahwa sebenarnya untuk anak-anak yang berpotensi lebih besar gitu ya dalam pembelajaran. KodioKids salah satunya anak-anak ini istilahnya belajar digital ini sebagai teman jadi kita bikin fun yang mana nanti mereka belajar ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sebanyak 9 juta talenta digital agar dapat mengoptimalkan ekonomi digital nasional.

"Dan untuk yang digital talent kita membutuhkan sekitar 9 juta orang di Tahun 2030 untuk bisa mendongkrak ekonomi digital tadi. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (produk domestik bruto) bisa lebih tinggi kalau digital talent bisa kita siapkan dengan baik," ucap Nezar di Kantor Kementerian Kominfo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement