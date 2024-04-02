Kebutuhan Industri, Belajar Coding sejak Usia Dini Siapkan Talenta Digital RI

JAKARTA - Indonesia membutuhkan talenta digital sekira 9 juta orang hingga 2030 dalam menuju transformasi digital.

Hal yang perlu disiapkan adalah pembelajaran sejak usia dini, salah satunya belajar coding untuk kebutuhan industri di tengah era transformasi digital yang begitu pesat. Kemampuan coding dibutuhkan di pasar kerja dan industri masa depan.

Dalam hasil riset menunjukkan jika pada 2030 Indonesia memiliki skill digital itu hanya 22%, maka angka tersebut tidak mampu memenuhi yang dibutuhkan oleh industri.

"Coding Studio sendiri merupakan sebuah platform digital yang mana kita fokus untuk membangun upgrade skill kita mengapa kita melakukan pembangunan coding studio," kata CEO Coding Studio Ihza Azyu Azra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Diharapkan anak-anak dari usia dini belajar coding, sehingga mampu memenuhi kebutuhan talenta digital sesuai kebutuhan industri.

“Kita yakin bahwa sebenarnya untuk anak-anak yang berpotensi lebih besar gitu ya dalam pembelajaran. KodioKids salah satunya anak-anak ini istilahnya belajar digital ini sebagai teman jadi kita bikin fun yang mana nanti mereka belajar ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sebanyak 9 juta talenta digital agar dapat mengoptimalkan ekonomi digital nasional.

"Dan untuk yang digital talent kita membutuhkan sekitar 9 juta orang di Tahun 2030 untuk bisa mendongkrak ekonomi digital tadi. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (produk domestik bruto) bisa lebih tinggi kalau digital talent bisa kita siapkan dengan baik," ucap Nezar di Kantor Kementerian Kominfo.