Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Sekolah Kedinasan Ini Tak Pakai Nilai UTBK 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |06:30 WIB
Daftar Sekolah Kedinasan Ini Tak Pakai Nilai UTBK 2024
Daftar Sekolah Kedinasan Ini Tak Pakai Nilai UTBK 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar Sekolah Kedinasan ini tak pakai nilai UTBK 2024 sebagai syarat mendaftar.

Sementara, sudah ada dua Sekolah Kedinasan yang menggunakan nilai UTBK 2024 sebagai syarat mendaftar yaitu PKN STAN dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN).

Tentunya ini menjadi informasi penting bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin mendaftar Sekolah Kedinasan pada 2024. Pemerintah akan membuka formasi Sekolah Kedinasan di 8 instansi pemerintah pusat.

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan pada 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

Pendaftaran dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id.

Berikut ini daftar Sekolah Kedinasan yang tidak memakai nilai UTBK 2024 sebagai syarat mendaftar.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

1. Politeknik Transportasi Darat Indonesia

2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

3. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal

4. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang (Poltektrans SDP) Palembang

5. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali

6. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta

7. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

8. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya

9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

10. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat

11. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten

12. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh

13. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong

14. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong

15. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara

16. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

17. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar

18. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan

10. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat

11. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten 1

2. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh

13. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong

14. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong

15. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara

16. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

17. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar

18. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan

22. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang

23. Poltekip

24. Poltekim

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/624/3165032/sekolah_kedinasan-XgV0_large.jpg
Apa Perbedaan Sekolah Kedinasan dan Ikatan Dinas? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/624/3164911/sekolah_kedinasan-Ah4u_large.jpg
Setelah Tes SKD Sekolah Kedinasan Selanjutnya Apa? Ini Tahapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/65/3157142/sekolah_kedinasan-pzcB_large.jpeg
Ini Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/624/3154712/sekolah-qvtV_large.jpg
Berapa Syarat Nilai Matematika untuk Daftar STIS 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/624/3154203/sekolah_kedinasan-MH2s_large.jpg
Apa Perbedaan Sekolah Kedinasan STIP dengan STPI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/624/3152742/sekolah_kedinasan-KeM7_large.jpg
Bolehkah Daftar 2 Sekolah Kedinasan?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement