Daftar Sekolah Kedinasan Ini Tak Pakai Nilai UTBK 2024

Daftar Sekolah Kedinasan Ini Tak Pakai Nilai UTBK 2024 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar Sekolah Kedinasan ini tak pakai nilai UTBK 2024 sebagai syarat mendaftar.

Sementara, sudah ada dua Sekolah Kedinasan yang menggunakan nilai UTBK 2024 sebagai syarat mendaftar yaitu PKN STAN dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN).

Tentunya ini menjadi informasi penting bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin mendaftar Sekolah Kedinasan pada 2024. Pemerintah akan membuka formasi Sekolah Kedinasan di 8 instansi pemerintah pusat.

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan pada 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

Pendaftaran dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id.

Berikut ini daftar Sekolah Kedinasan yang tidak memakai nilai UTBK 2024 sebagai syarat mendaftar.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

1. Politeknik Transportasi Darat Indonesia

2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

3. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal

4. Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang (Poltektrans SDP) Palembang

5. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali

6. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta

7. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

8. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya

9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

10. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat

11. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten

12. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh

13. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong

14. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong

15. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara

16. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

17. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar

18. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan

22. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang

23. Poltekip

24. Poltekim