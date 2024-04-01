Berapa Biaya Pendaftaran IPDN 2024? Ini Info Lengkapnya

JAKARTA - Berapa biaya pendaftaran IPDN 2024? Ini info lengkapnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan di 8 instansi pemerintah pusat pada tahun 2024.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test(CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Salah satu instansi pemerintah pusat yang buka sekolah kedinasan adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan atau sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pembukaan pendaftaran SKD IPDN 2024 biasanya dibuka beberapa bulan sebelum pelaksanaan tes, yaitu sekitar bulan Mei-Juni 2024.

Lalu berapa biaya pendaftaran IPDN 2024? Berikut ulasannya: