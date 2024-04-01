100 Negara yang Ada Kegiatan Pramuka Selain Indonesia

100 Negara yang Ada Kegiatan Pramuka Selain Indonesia (Foto: Gerakan Pramuka)

JAKARTA - 100 negara yang ada kegiatan Pramuka selain Indonesia. Ternyata kegiatan Pramuka hampir ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.

Namun penyebutan istilah Pramuka di Indonesia dengan berbagai negara di dunia tentu berbeda.

Gerakan Pramuka Indonesia menjadi nama resmi di Indonesia. Sementara di Amerika atau Inggris, gerakan ini disebut Scout. Hampir tiap negara punya gerakannya sendiri.

Kini kegiatan Pramuka di Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan setelah adanya aturan baru mengenai kegiatan Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah yang dihapus. Namun, hal tersebut dibantah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo menegaskan, setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah wajib menyediakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka.

Hal itu merujuk pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyebutkan bahwa jenjang pendidikan dasar hingga menengah wajib menyelenggarakan minimal satu ekstrakurikuler. Selain itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka juga mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan.

“Permendikbudristek 12/2024 tidak mengubah ketentuan bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib disediakan sekolah. Sekolah tetap wajib menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka,” ujar Anindito dalam keterangan tertulis, Senin (1/4/2024).

Berikut ini negara yang ada kegiatan Pramuka selain Indonesia seperti dilansir World Organization of the Scout Movement (WOSM):

1. Afghanistan: Afghanistan National Scout Organization

2. Algeria: Scouts Musulmans Algériens

3. Angola: Associação de Escuteiros de Angola

4. Argentina: Scouts de Argentina

5. Armenia: Hayastani Azgayin Scautakan Sharjum Kazmakerputiun

6. Aruba: Scouting Aruba

7. Australia: Scouts Australia

8. Austria: Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

9. Azerbaijan: Azerbaycan Skaut Assosiasiyasi

10. Bahamas: The Scout Association of the Bahamas

11. Bahrain: Boy Scouts of Bahrain Bangladesh:

12. Bangladesh Scouts Barbados: Barbados Boy Scouts Association

13. Belarus: Belarusian Republican Scout Association

14. Belgia: Guides and Scouts Movement of Belgium

15. Belize: The Scout Association of Belize

16. Benin: Scoutisme Béninois

17. Bhutan: Bhutan Scout Tshogpa

18. Bolivia: Asociación de Scouts de Bolivia

19. Bosnia and Herzegovina: Savez izvidaca Bosne i Hercegovine

20. Botswana: The Botswana Scouts Association

21. Brazil: União dos Escoteiros do Brasil

22. Brunei: Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam

23. Bulgaria: Organizatsia Na Bulgarskite Skauty

24. Burkina Faso: Fédération Burkinabé du Scoutisme

25. Burundi: Association des Scouts du Burundi

26. Kamboja: National Association of Cambodian Scouts

27. Kamerun: Les Scouts du Cameroun

28. Kanada: Scouts Canada, with which is affiliated the Association des Scouts du Canada

29. Chad: Fédération du Scoutisme Tchadien

30. Chile: Asociación de Guías y Scouts de Chile