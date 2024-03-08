UNS Berikan Penganugerahan ke Prof Iftekhar Hasan

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memberikan penganugerahan UNS Award Tahun 2024 “Adikarya Anugraha Widyatama Upa Baksana” kepada Prof Iftekhar Hasan. Penganugerahan diberikan langsung Plt Rektor UNS Chatarina Muliana didampingi Ketua Senat Akademik Sri Sulistyowati dan Ketua Dewan Profesor (DP) UNS Suranto Tjiptowibisono, dalam acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-48 UNS bertempat di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, hari ini.

Plt Rektor UNS menyampaikan, Prof. Iftekhar Hasan merupakan university professor dan Edward Gerald Corrigan Chair in Finance di Fordham University USA. Beliau memperoleh gelar Ph.D. dari University of Houston, USA.

UNS memberikan penghargaan UNS Award kepada Iftekhar karena dua hal besar. Pertama, kontribusi Iftekhar Hasan yang signifikan dalam pengembangan keilmuan dan kebijakan dalam bidang ekonomi khususnya mengenai sektor keuangan di negara berkembang.

"Beliau telah banyak melakukan riset dan memberikan berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan sektor keuangan dan perbankan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia," ujarnya, Jumat (8/3/2024).

Keunggulan keilmuan beliau dapat dilihat dalam berbagai indikator diantaranya, jumlah Paper/ Publikasi di Scopus berjumlah 325, Jumlah Sitasi di Scopus sebanyak 11.297, H-Index Scopus sebanyak 54, Jumlah Sitasi di Google Scholar 31.856, H-Index Google Scholar 87, Peringkat top author in the world dalam bidang Banking di REPEC 19, dan Top 10 Journals in Finance in the last 75 Years sebanyak 7.