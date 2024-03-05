Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Menteri Nadiem Apresiasi Sarasehan Kebudayaan 2024 di UNS

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:37 WIB
Menteri Nadiem Apresiasi Sarasehan Kebudayaan 2024 di UNS
Sarahsehan Kebudayaan 2024 di UNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi Sarasehan Kebudayaan 2024 yang terselenggara di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Nadiem menyampaikan, kerja sama antara perguruan tinggi dan organisasi pendidikan berperan fundamental dalam membentuk dan menentukan arah kehidupan berbangsa. Hal tersebut disampaikannya pada hari pertama Sarasehan Kebudayaan 2024 di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram, Selasa (5/3/2024).

“Saya mengapresiasi sarasehan kebudayaan yang terselenggara atas kerja sama berbagai perguruan tinggi dan organisasi pendidikan. Perguruan tinggi selalu memainkan peran fundamental dalam membentuk dan menentukan arah kehidupan berbangsa,” ujar Nadiem.

Nadiem meyakini bahwa generasi muda Indonesia memiliki rasa cinta terhadap budaya Indonesia dan keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada bangsa. Generasi muda Indonesia, menurut Nadiem, membuktikannya dengan antusiasme mahasiswa seluruh Indonesia mendaftar program Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).

Kemendikbudristek RI tengah mengupayakan kemajuan kebudayaan lokal dan juga bahasa daerah. Nadiem menjelaskan bahwa terdapat Program Dana Abadi Kebudayaan dan Revitalisasi Bahasa Daerah. Dengan program ini, komunitas dan pelaku budaya daerah semakin didorong memajukan kebudayaan daerah. Momentum ini turut didukung kontribusi mahasiswa yang terlibat aktif dalam beberapa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

