HOME EDUKASI KAMPUS

Diaspora Indonesia di Jepang Tulis Buku Inspirasi Bumi Momotaro

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |16:10 WIB
Diaspora Indonesia di Jepang menulis buku (Foto: PPI Jepang)
A
A
A

JAKARTA - Diaspora Indonesia di Jepang menulis buku Inspirasi Bumi Momotaro. Inspirasi menjadi titik awal penting bagi seseorang dalam menjalani perjuangan dalam hidupnya.

Terkadang, inspirasi layaknya nutrisi yang tersikluskan dalam roda kehidupan. Orang yang dulu mendapat inspirasi dari orang lain, beberapa masa kemudian bisa menjadi penebar inspirasi untuk generasi berikutnya.

Spirit inilah yang melatarbelakangi 19 diaspora Indonesia di Jepang terdorong untuk menuliskan cerita inspiratif dalam sebuah buku. Buku berjudul Inspirasi Bumi Momotaro (IBM), disusun dengan semangat dedikasi berbagi rasa syukur kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya peserta didik di Tanah Air.

Buku IBM mengangkat hasil pengamatan, pendalaman, dan pengalaman langsung para diaspora dengan berbagai latar usia dan bidang pendidikan, selama tinggal di berbagai wilayah di Jepang. Cerita yang dibagikan meliputi aspek pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebijakan publik lainnya.

Gaya penulisan yang beragam, dengan sudut pandang spesifik khas penulisnya membuat buku ini tidak membosankan untuk dibaca. Deretan puisi sarat makna dan foto kondisi alam dan sosial di Jepang juga menambah daya tarik buku ini.

Buku ini telah mendapat dukungan dan sambutan hangat dari berbagai pihak, antara lain Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo (KBRI Tokyo), Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang), dan PT Agincourt Resources (PT AR, Member of Astra) sebagai sponsor penerbitan buku.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo 2020-2023 dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi untuk buku yang tersusun rapi, menggabungkan 40 artikel berharga ini. Beliau menyebutkan beberapa judul artikel yang memikat hati, seperti "Belajar dari Momotaro", yang tak hanya mengupas cerita rakyat Jepang, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. 

Halaman:
1 2
