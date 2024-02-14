Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bikin Foto Buku Tahunan di Gunung Latar Belakang Hutan, Para Siswa Merinding Ada Sosok Wanita Cantik tapi...

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |08:18 WIB
Bikin Foto Buku Tahunan di Gunung Latar Belakang Hutan, Para Siswa Merinding Ada Sosok Wanita Cantik tapi...
Bikin Foto Buku Tahunan di Gunung, Ada Sosok Misterius (Foto: Tangkapan Layar Media Sosial)
A
A
A

JAKARTA – Menyambut hari kelulusan tiba, sudah menjadi hal yang lazim dilakukan oleh para siswa tahun terakhir untuk mengabadikan memori mereka di dalam sebuah buku tahunan sekolah.

Karena akan menjadi barang memorial untuk dikenang selamanya, tentu mereka akan memikirkan konsep terbaik dalam sesi pemotretan buku tahunan sekolah mereka.

Namun, apa jadinya jika terdapat “tamu tak diundang” atau penampakan yang hadir pada saat sesi pemotretan buku tahunan sekolah tersebut?

Sedang ramai di media sosial, unggahan berupa potongan foto yang menceritakan sebuah kelas di suatu sekolah yang sedang melakukan sesi foto buku tahunan sekolah. Memiliki konsep untuk menggunakan hutan sebagai latar belakang foto, rombongan satu kelas ini akhirnya mendatangi salah satu gunung untuk melaksanakan sesi pemotretan tersebut.

Pada awalnya, semua terlihat normal dan tidak ada hal yang aneh pada saat sesi pemotretan tersebut. Beberapa siswa dan siswi terlihat berdiri di antara gundukan tanah dan pohon hutan, sementara yang lain terlihat duduk di atas gundukan tanah dan di selokan di antara gundukan tersebut.

Namun, situasi menjadi merinding ketika sang pengunggah foto dengan username @majapahit.39 ini menampilkan adanya sosok yang tidak diketahui identitasnya berpose di sebelah salah satu murid.

Pengunggah foto tersebut pertama kali mengetahui adanya “sosok” tersebut ketika fotografer yang memotret kelas tersebut bertanya pada dirinya mengenai siapa sosok tersebut.

Yang membuat bulu kuduk semakin naik adalah ketika mereka menyadari bahwa seluruh siswa perempuan diwajibkan untuk menggunakan hijab dalam pemotretan buku tahunan sekolah tersebut. Akan tetapi, sosok tersebut terlihat tidak menggunakan hijab bahkan terlihat sambil memegang bunga tambahan ketika siswa-siswi lainnya tidak ada yang memegang bunga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
