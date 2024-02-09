Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor UPNVJ ke Calon Mahasiswa Baru: Teliti Pilih Jalur Masuk

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |08:12 WIB
Rektor UPNVJ ke Calon Mahasiswa Baru: Teliti Pilih Jalur Masuk
Tips Rektor UPNVJ untuk Calon Mahasiswa Baru 2024. (Foto: Okezone.com/UPNVJ)
A
A
A

JAKARTA - Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Anter Venus mengingatkan para calon mahasiswa untuk teliti dan berhati-hati dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (Penmaru) di tahun ini. Di mana UPNVJ membuka 4.400 kuota untuk penmaru yang terbagi dalam tiga jalur, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SEMA).

Anter Venus mengatakan, para calon mahasiswa harus teliti dalam memilih salah satu dari ketiga jalur tersebut. Jika seorang calon mahasiswa diterima di SNBP namun tidak diambil, maka dia tidak bisa lagi mengikuti SNBT dan SEMA.

Namun ketika seorang calon mahasiswa tidak lulus SNBT, maka dia masih bisa mencoba lagi melalui SNBT atau SEMA. Jika lulus di SNBT namun karena satu dan lain hal tidak melakukan daftar ulang, seorang calon mahasiswa masih bisa mengikuti SEMA.

"Masalah pilihan ini harus benar-benar Anda perhatikan," sebut Venus, Jumat (9/2/2024).

Selain itu, Rektor UPNVJ juga mengimbau para calon mahasiswa untuk memantau beragam informasi seputar Penmaru 2024 dari sumber-sumber resmi. Jangan sampai calon mahasiswa menerima informasi hoaks atau yang berasal dari sumber-sumber tidak jelas.

Informasi terpercaya bisa dilihat dari website atau akun-akun media sosial resmi UPNVJ.

"Pada prinsipnya kami menyajikan informasi lengkap yang bisa Anda explore, termasuk prodi beserta kuotanya," ucap Venus.

