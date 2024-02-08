Kapan Terakhir Simpan Akun Permanen SNPMB 2024? Simak Jadwal dan Cara Lengkapnya di Sini

JAKARTA - Kapan terakhir simpan akun permanen SNPMB 2024? Simak jadwal dan cara lengkapnya di sini. Para calon mahasiswa yang berniat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) diwajibkan membuat akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024.

Akun SNPMB akan digunakan untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

Lantas, muncul pertanyaan terkait kapan batas akhir simpan permanen akun siswa SNPMB 2024 dan bagaimana cara menyimpannya? Simak informasi lengkapnya di sini.

Pendaftaran akun SNPMB bagi sekolah dan siswa sendiri telah dimulai sejak 8 Januari 2024. Tahap membuat akun SNPMB 2024 ini merupakan langkah awal dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Siswa lulusan tahun 2024 serta mereka yang mengambil gap year atau yang lulus pada tahun 2022 dan 2023, diwajibkan memiliki akun SNPMB tersebut.

Batas Terakhir Simpan Permanen Akun SNPMB 2024

Batas waktu terakhir untuk menyimpan akun SNPMB secara permanen untuk siswa akan berakhir pada 15 Februari 2024. Penyelenggara menetapkan bahwa seluruh kegiatan berakhir pada pukul 15.00 WIB, mengikuti kebijakan SNPMB BPPP Kemdikbud.

Oleh karena itu, siswa harus memastikan akun SNPMB mereka disimpan secara permanen sebelum batas waktu tersebut. Akan tetapi, melansir dari akun Instagram resmi SNPMB BPPP, Kamis (8/2/2024), simpan permanen bagi siswa hanya dapat dilakukan setelah sekolah menyelesaikan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang berlangsung dari 9 Januari hingga 9 Februari 2024. Setelah tahapan PDSS selesai, barulah siswa dapat melakukan simpan permanen akun SNPMB.