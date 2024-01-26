Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Begini Alur Pendaftaran, Verifikasi dan Proses Validasi Akun SNPMB 2024

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:41 WIB
JAKARTA - Begini alur pendaftaran, verifikasi dan proses validasi akun SNPMB 2024.

Penting untuk mengetahui bagaimana alur pendaftaran hingga hingga proses validasi akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024. Mengingat jadwal registrasi akun SNPMB yang telah dibuka sejak 8 Januari 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2024.

Akun SNPMB sendiri adalah akun yang digunakan untuk mendaftar jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024, sehingga, pembuatan akun SNPMB ini bersifat wajib bagi para peserta yang hendak mendaftar.

Okezone telah merangkum bagaimana cara membuat hingga proses validasi akun SNPMB 2024.

Begini alur pendaftaran, verifikasi dan proses validasi akun SNPMB 2024.

Cara Daftar Akun SNPMB 2024

- Buka laman resmi pendaftaran SNPMB 2024 melalui tautan https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

- Klik opsi "Daftar" dan pilih menu "Daftar bagi siswa".

- Masukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. - Setelah itu, klik "Selanjutnya".

- Untuk siswa luar negeri dari sekolah Non Sekolah Rakyat Indonesia, gunakan NPSN 69999999.

- Isi biodata diri dengan melengkapi kolom nama lengkap, nama sekolah, dan email aktif.

- Pastikan semua data telah diisi dengan benar. - Setelah itu, klik "Submit".

- Jika ada data yang tak sesuai, lapor ke sekolah (sekolah meneruskan laporan ke Dapodik).

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan verifikasi yang dikirimkan melalui email.

- Simpan bukti registrasi akun SNPMB dengan mengklik tombol unduh yang berwarna merah pada halaman data lengkap di akun Anda, dan pastikan untuk menyimpan bukti registrasi tersebut.

