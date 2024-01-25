Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Penyebab dan Cara Mengatasi Pusdatin Token Timeout saat Daftar Akun SNPMB 2024

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:38 WIB
JAKARTA – Penyebab dan cara mengatasi pusdatin token {timeout} saat daftar akun SNPMB 2024. Saat peserta ingin mendaftar akun SNPMB 2024, mereka seringkali menemukan kendala dalam prosesnya.

Kendala yang dimaksud terdapat pada pusdatin token timeout yang disebabkan oleh pembatasan waktu pada saat peserta melakukan permintaan data.

Hal ini berkaitan dengan sistem yang terhubung ke Pusdatin. Ketika terdapat banyak peserta yang mendaftar pada waktu yang sama, sistem secara otomatis membatalkan akses beberapa peserta lainnya.

Ketika situasi ini terjadi, peserta akan menerima peringatan "Pusdatin token timeout" saat hendak mencoba mengakses halaman tersebut.

Solusinya, para peserta disarankan untuk menunggu dalam antrian akses atau mencoba beberapa saat kemudian. Sistem Application Programming Interface (API) yang dimiliki oleh Pusdatin memiliki batasan akses tertentu.

Lantas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan Pusdatin token timeout tersebut.

Halaman:
1 2
