Registrasi Akun SNPMB 2024 bagi Sekolah Ditutup Hari Ini

JAKARTA - Registrasi akun SNPMB 2024 bagi sekolah ditutup hari Ini.

"Perhatian bagi sekolah yang mendaftarkan siswa pada jalur SNBP, masa registrasi akun SNPMB ditutup hari ini pukul 15.00 WIB," tulis keterangan dalam akun Instagram @_snpmbbppp, pada Kamis, (8/2/2024).

Sekolah dianjurkan untuk segera menyelesaikan akun registrasi SNPMB serta PDSS hingga finalisasi nilai.

Apabila masih menemukan kendala segera menghubungi helpdesk SNPMB.

Bagi setiap peserta SNPMB, baik siswa maupun sekolah, wajib melakukan pembuatan akun untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Tahap ini merupakan tahapan awal yang ditempuh setiap peserta, sekaligus tahapan terpenting karena data yang dimasukkan harus benar.