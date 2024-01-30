Akan Segera Dibuka Pendaftarannya, Berikut Link Login KIP Kuliah 2024

JAKARTA - Pendaftaran segera dibuka, berikut link login KIP kuliah 2024. Pendaftaran KIP Kuliah 2024 rencananya akan dibuka pada Februari 2024.

Untuk pendaftaran, link login KIP Kuliah 2024 melalui https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. Kemudian untuk mendaftar, calon mahasiswa bisa mengunjungi laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/auth/login.

Namun, saat ini calon mahasiswa belum bisa melakukan pembuatan akun ataupun login ke akun KIP Kuliah karena pendaftarannya belum dimulai.

"Jadwal Kartu Indonesia Pintar Kuliah segera diumumkan," demikian pengumuman dari laman resmi KIP Kuliah Kemdikbud.

KIP Kuliah bisa untuk pendaftaran seleksi mandiri di PTN dan PTS. Sejatinya Kartu Indonesia Pintar ini disiapkan sebagai afirmasi untuk siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu.

Tercatat, KIP Kuliah 2024 ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan lokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun.

Sebelum daftar, alangkah baiknya untuk melihat tahapan pendaftaran KIP Kuliah berdasarkan pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka.

Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah:

Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web Sistem KIP Kuliah pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif;

Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah**;

Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;

Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SMPN/UMPN/Mandiri);

Selanjutnya, Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host-to-host.

Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Persyaratan untuk mendaftar Program KIP Kuliah

Penerima KIP-KULIAH adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;

Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;

Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai Kartu KIP atau memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos;

Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.