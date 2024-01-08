Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Periskop 2024: Anggaran Pendidikan 2024 Tembus Rp665 Triliun, KIP Kuliah Terbanyak

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |06:15 WIB
Periskop 2024: Anggaran Pendidikan 2024 Tembus Rp665 Triliun, KIP Kuliah Terbanyak
Periskop 2024: Anggaran Pendidikan 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Dana alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 perlu diketahui. Tentunya program yang akan dilakukan juga akan lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Sabtu (13/12/2023) bahwa penganggaran ini untuk menghadapi dinamika gejolak ekonomi global dengan fokus 5 bidang prioritas. Bidang tersebut adalah pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dan pangan.

Terkait belanja prioritas 2024 yang dijelaskan, alokasi dana untuk bidang pendidikan mencapai Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang akan diprioritaskan untuk program-program perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan di periode ini, saya harap anggaran yang diberikan dapat dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang akan datang,” ucap Presiden Joko Widodo belum lama ini.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita harus fokus pada hasil dan memberi manfaat secara maksimal kepada rakyat,” tambah Jokowi ketika memberi arahan terkait pelaksanaan APBN 2024.

Berikut adalah target dan alokasi untuk priorias pendidikan pada 2024:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa. Di mana alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun.

2. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa. Alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun.

3. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa. Alokasi sebesar Rp107 juta.

4. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa. Alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
