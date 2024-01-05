Segini Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos Universitas Pendidikan Indonesia 2024

JAKARTA - Segini nilai rata-rata rapor SPMB Universitas Pendidikan Indonesia, calon mahasiswa UPI tahun 2024 wajib mengetahui.

Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia, sehingga dapat fokus pada karakter edukatif dan terakreditasi unggul.

Dilansir dari akun Instagram resmi @pejuangmasukptn, pada Jumat, (5/1/2024), bagi para calon mahasiswa yang berminat untuk masuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebaiknya mengetahui nilai rata-rata rapor yang dibutuhkan untuk bisa lolos.

Berikut nilai rata-rata SPMB untuk lolos Universitas Pendidikan Indonesia 2024.

Nilai UPI Saintek

1. Pendidikan Matematika : 92,33

2. Pendidikan Sosiologi : 92, 99

3. Pendidikan Geografi : 90,43

4. Pendidikan Kimia : 91,47

5. Pendidikan Fisika : 89,67

6. Pendidikan Bahasa Inggris : 92,91

7. Pendidikan Manajemen Perkantoran : 93.06

8. Pendidikan Teknik Elektro : 88,74

9. Pendidikan Akuntansi : 90,89

10. Pendidikan Biologi : 92,44