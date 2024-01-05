Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos Universitas Pendidikan Indonesia 2024

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:24 WIB
Segini Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos Universitas Pendidikan Indonesia 2024
Segini Nilai Rata-Rata Rapor SPMB untuk Lolos UPI 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Segini nilai rata-rata rapor SPMB Universitas Pendidikan Indonesia, calon mahasiswa UPI tahun 2024 wajib mengetahui.

Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia, sehingga dapat fokus pada karakter edukatif dan terakreditasi unggul.

Dilansir dari akun Instagram resmi @pejuangmasukptn, pada Jumat, (5/1/2024), bagi para calon mahasiswa yang berminat untuk masuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebaiknya mengetahui nilai rata-rata rapor yang dibutuhkan untuk bisa lolos.

Berikut nilai rata-rata SPMB untuk lolos Universitas Pendidikan Indonesia 2024.

Nilai UPI Saintek

1. Pendidikan Matematika : 92,33

2. Pendidikan Sosiologi : 92, 99

3. Pendidikan Geografi : 90,43

4. Pendidikan Kimia : 91,47

5. Pendidikan Fisika : 89,67

6. Pendidikan Bahasa Inggris : 92,91

7. Pendidikan Manajemen Perkantoran : 93.06

8. Pendidikan Teknik Elektro : 88,74

9. Pendidikan Akuntansi : 90,89

10. Pendidikan Biologi : 92,44

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement