Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

900 Ribu Mahasiswa Penerima KIP Kuliah, Jokowi: Ini Lompatan Besar

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |12:11 WIB
900 Ribu Mahasiswa Penerima KIP Kuliah, Jokowi: Ini Lompatan Besar
Jokowi soal Penerima KIP Kuliah (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penerima program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mencapai 900 ribu hingga tahun 2023.

“Saya senang penerima KIP kuliah ini sudah mencapai 900 ribu pada tahun 2023. Ini lompatan yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam sambutannya pada pada Pembukaan Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka ke-3, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang sudah mencapai 7.400 penerima. Program beasiswa ini disediakan sebagai pemerataan fasilitas pendidikan bagi daerah tertinggal.

Sementara sasaran peserta beasiswa ini yaitu anak asli Papua yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah, Siswa anak TKI di perbatasan Indonesia, mahasiswa penyandang disabilitas, Beasiswa bagi mahasiswa asal daerah khusus yang terkategori daerah khusus 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

“Dan juga beasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk belajar dan mahasiswa daerah 3T sudah mencapai 7.400. Saya kira ini jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mendapatkan laporan bahwa saat ini sudah ada 900 ribu orang yang ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kemendikbudristek sejak 2020.

“Dan tadi juga disampaikan bahwa mahasiswa yang belajar di luar kampus dalam program kampus merdeka sudah mencapai 900 ribu orang. Ini juga sangat banyak sekali,” kata Jokowi.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304/polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement