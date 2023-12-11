900 Ribu Mahasiswa Penerima KIP Kuliah, Jokowi: Ini Lompatan Besar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penerima program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mencapai 900 ribu hingga tahun 2023.

“Saya senang penerima KIP kuliah ini sudah mencapai 900 ribu pada tahun 2023. Ini lompatan yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam sambutannya pada pada Pembukaan Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka ke-3, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang sudah mencapai 7.400 penerima. Program beasiswa ini disediakan sebagai pemerataan fasilitas pendidikan bagi daerah tertinggal.

Sementara sasaran peserta beasiswa ini yaitu anak asli Papua yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah, Siswa anak TKI di perbatasan Indonesia, mahasiswa penyandang disabilitas, Beasiswa bagi mahasiswa asal daerah khusus yang terkategori daerah khusus 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

“Dan juga beasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk belajar dan mahasiswa daerah 3T sudah mencapai 7.400. Saya kira ini jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mendapatkan laporan bahwa saat ini sudah ada 900 ribu orang yang ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kemendikbudristek sejak 2020.

“Dan tadi juga disampaikan bahwa mahasiswa yang belajar di luar kampus dalam program kampus merdeka sudah mencapai 900 ribu orang. Ini juga sangat banyak sekali,” kata Jokowi.

(Dani Jumadil Akhir)