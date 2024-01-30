Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara PPI Dunia Memperkaya Pendidikan Indonesia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |15:01 WIB
Cara PPI Dunia Memperkaya Pendidikan Indonesia
Cara PPI Dunia Memperkaya Pendidikan Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat (PPM) PPI Dunia secara resmi merilis program terbarunya di bidang pendidikan, yaitu Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia (Kasi Pandu).

Kasi Pandu sampai 10 Februari 2024 mengajak seluruh pelajar dan diaspora Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, untuk berkolaborasi bertukar wawasan, pengetahuan, dan pengalaman belajar di berbagai universitas di seluruh dunia.

Program ini juga ditujukan untuk berbagi inspirasi dari para pelajar Indonesia di luar negeri kepada para pelajar SD, SMP, SMA atau sederajat di Tanah Air.

"Menyambut baik inisiatif PPI Dunia ini karena sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas sumber informasi bagi peserta didik melalui Merdeka Belajar," kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Australia, Prof. Dr. Mukhamad Najib dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Prof Najib mendorong para pelajar Indonesia di luar negeri bisa berbagi inspirasi kepada para pelajar di Tanah Air, sehingga bisa menumbuhkan visi dan cita-cita generasi muda Indonesia yang lebih cerah ke depan.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua PPI Jepang Prima Gandhi yang mengajak teman-teman sesama pelajar Indonesia di luar negeri untuk tidak sungkan berbagi pengalaman dan inspirasi, karena tentunya akan berdampak positif bagi banyak pihak termasuk para pelajar sendiri.

"Program Kasi Pandu akan memfasilitasi para pelajar di luar negeri untuk menjadi mentor menggerak, yang akan bertindak sebagai pengajar utama dalam suatu kelas inspirasi yang diikuti para pelajar di Tanah Air," kata Ketua Program Kasi Pandu PPI Dunia Hirmas Fuady Putra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement