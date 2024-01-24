Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beri Tips Raih Beasiswa LPDP, PPI Dunia-Mockingbird Wujudkan Indonesia Emas

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |07:23 WIB
Beri Tips Raih Beasiswa LPDP, PPI Dunia-Mockingbird Wujudkan Indonesia Emas
Kerjasama PPI Dunia dengan Mockingbird. (Foto: Okezone.com/PPI)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia menjalin kerjasama dengan Mockingbird untuk mewujudkan Indonesia Emas nantinya. Adapun bentuk kerjasamanya menggelar acara bimbingan beasiswa LPDP 2024.

Melalui kerjasama ini, calon penerima beasiswa akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan menyeluruh mengenai cara mempersiapkan diri menghadapi kompetisi dalam meraih beasiswa LPDP. Calon penerima beasiswa LPDP juga akan mendapatkan konseling akademis, persiapan wawancara, serta lebih memahami tujuan dan harapan program.

Mengutip keterangan PPI Dunia, Rabu (24/1/2024), LPDP merupakan lembaga yang memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, beasiswa ini memiliki dampak yang sangat menguntungkan bagi Indonesia.

Diharapkan dengan meningkatkan kualitas penerima beasiswa, akan lebih banyak pemimpin muda di masa depan.

Kepala BPMI PPI Dunia sekaligus mahasiswa PPI Turki, Mujtaba mengatakan, kerjasama yang terjalin antara PPI Dunia dan Mockingbird sesuai dengan SDGS No.4 yang menyatakan bahwa sumber daya manusia unggul yang tercipta melalui pendidikan yang berkualitas akan mampu memajukan bangsa. Untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri sejalan dengan visi Indonesia menjadi Indonesia Emas.

2
