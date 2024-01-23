Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dana Beasiswa LPDP Disetop dan Dialihkan ke Kartu Prakerja? Ini Faktanya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |15:23 WIB
Dana Beasiswa LPDP Disetop dan Dialihkan ke Kartu Prakerja? Ini Faktanya
Beasiswa LPDP Disetop dan Dialihkan ke Kartu Prakerja? (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Dana beasiswa LPDP disetop dan dialihkan ke program Kartu Prakerja? Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto akhirnya buka suara soal isu ini.

Airlangga membantah kabar akan ada peralihan beasiswa LPDP ke Kartu Prakerja. Dia menegaskan LPDP tidak dihentikan, justru diperluas pemerintah.

Pemerintah akan memperluas cakupan LPDP. Salah satu opsinya dengan membuka pelatihan, seperti yang ada di Kartu Prakerja.

“LPDP tidak di-stop, LPDP hanya diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan, butuh pelatihan, jadi pelatihannya dibuka juga di LPDP,” ungkap Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga membuka opsi menggunakan dana abadi LPDP untuk sektor pariwisata di Tanah Air. Lantaran, pariwisata menjadi salah satu sektor bisnis di dalam negeri yang paling lama pulih (recovery) pasca pandemi Covid-19.

