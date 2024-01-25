Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Vokasi

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:51 WIB
Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Vokasi
Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Vokasi.
JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong Perguruan Tinggi di bawah pengelolaannya untuk mengoptimalkan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga lebih maksimal dalam memberikan pendidikan vokasi.

Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi.

Kepala BPSDMP Capt Wisnu Handoko mengatakan, saat ini BPSDMP memiliki 25 unit kerja BLU di bdang pendidikan.

"Kami berharap bahwa unit kerja yang telah berstatus sebagai BLU ini lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat terutama di bidang pendidikan vokasi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa di beberapa kesempatan Bapak Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka instansi pemerintah didorong menjadi BLU.

Hal ini dengan maksud agar layanan publiknya menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih berkualitas. Dan BLU yang ada di bawah BPSDMP harus bisa mengoptimalkan perannya sehingga pendidikan vokasi menjadi lebih maju lagi.

