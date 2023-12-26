Masuk Vokasi UI Bisa Melalui Jalur Apa? Ini Caranya

JAKARTA - Masuk vokasi UI bisa melalui jalur apa? Hal ini tentu menjadi salah satu pertanyaan bagi calon mahasiswa baru. Apalagi Univeristas Indonesia (UI) merupakan kampus yang saat peminat.

Vokasi Universitas Indonesia bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli atau profesional yang menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi maupun seni budaya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, peradaban masyarakat, dan juga sekaligus menjadi benih dari penggerak yang menguatkan Indonesia.

Lantas bagaimana masuk vokasi UI bisa melalui jalur apa?Ternyata melalui jalur PPKB dan SIMAK UI. Berikut ini cara pendaftaran jalur PPKB dan SIMAK UI untuk vokasi UI:

- PPKB

Masuk ke situs https://penerimaan.ui.ac.id/ppkb?p=422 lalu pilih kategori kepala sekolah atau siswa

1. Kepala Sekolah

Mengisi data sekolah

Mengisi data siswa yang akan diusulkan ikut seleksi PPKB (Siswa IPA yang ingin memilih Program Studi IPS, tetap mengisi formulir IPA)

Mengisi daftar nilai siswa untuk semester 1 – 5

Memberikan username dan password kepada siswa yang bersangkutan

2. Siswa

Memilih program studi yang diminati

Mengisi formulir pendaftaran untuk siswa

Mengunggah pasfoto terbaru berukuran 400 × 600 pixel

Meng-upload dokumen kelengkapan pendaftaran (seluruhnya digabung dalam satu file format PDF)

Hasil scan rapor: halaman data diri, halaman kelas 10, 11, dan 12 yang telah dilegalisasi (semester 1-5)

Hasil scan surat pernyataan yang ditulis tangan berisi penjelasan mengapa memilih program studi di atas

Hasil scan bukti prestasi akademik (jika ada)

Membayar biaya pendaftaran Rp. 850.000 per siswa, menggunakan nomor pendaftaran PPKB

-Proses Seleksi

Kami hanya akan memproses jika data pendaftaran terisi lengkap dan siswa yang diusulkan telah membayar biaya pendaftaran. Proses seleksi dilakukan berdasarkan performance sekolah (prestasi alumninya di UI) dan kuota dari masing-masing program studi.

-Syarat Pendaftaran Ulang

Lulus SMA

Lulus Ujian Nasional/A Level/IB Diploma

Lolos verifikasi rapor