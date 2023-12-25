Ini Daftar 24 Lembaga Kursus Terbaik Penerima Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal 2023

JAKARTA - Sejumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) masuk dalam kategori pendidikan vokasi nonformal. Sebagian dari lembaga tersebut mendapat predikat terbaik dan berprestasi dengan meraih penghargaan.

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar Malam Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi 2023. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan mendukung serta membangun ekosistem kursus dan pelatihan.

BACA JUGA:

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan (LKP) memiliki kiprah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. LKP, lanjut Suharti, berperan dalam membantu tidak hanya penduduk yang tidak mengenyam pendidikan formal untuk memiliki kompetensi, tetapi juga menyediakan layanan bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan serta membutuhkan kompetensi tambahan.

Bahkan, lanjut Suharti, melalui kursus dan keterampilan, para pesertanya kini juga difasilitasi dan didorong untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat sarjana dengan sertifikat RPL (rekognisi pembelajaran lampau).

“Ini bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun ekosistem kursus dan pelatihan,” ucap Suharti dalam sambutannya pada Malam Penghargaan Pendidikan Vokasi Nonformal Berprestasi 2023 yang diselenggarakan di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kemendikbudristek, Senin (25/12/2023).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati menilai bahwa keberhasilan penyelenggaraan kursus dan pelatihan selama ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga mitra industri. “Kita ingin memberikan kesempatan untuk semua warga negara meraih kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada para mitra yang telah membantu pelaksanaan program kursus dan pelatihan. Kepada Bapak dan Ibu Bupati, kepada Pemda-Pemda yang bersama kami menyongsong masa depan yang cerah,” kata Kiki.

Menurut Kiki, berbagai karya termasuk cerita sukses para peserta didik kursus dan pelatihan yang tampil selama rangkaian acara ini merupakan bukti nyata dampak dari program kursus dan pelatihan yang menyentuh langsung ke masyarakat. “Semua lelah dan frustasi hilang ketika melihat para peserta didik yang kita dampingi ini meraih kehidupan yang lebih baik,” ujar Dirjen Kiki penuh rasa bangga.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto, mengatakan bahwa pada malam penghargaan kali ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan memberikan penghargaan untuk 27 kategori. Para penerima penghargaan merupakan LKP-LKP yang dinilai kreatif dan inovatif dalam menjalankan program kursus dan pelatihan selama setahun terakhir ini.

BACA JUGA:

“Apresiasi ini kami tujukan guna lebih memotivasi lembaga yang berprestasi agar terus berkinerja baik secara berkesinambungan,” tuturnya.

Selain kepada LKP, Wartanto juga mengapresiasi organisasi mitra kursus dan pelatihan atas peran sertanya dalam mendukung program dan kebijakan Direktorat Kursus dan Pelatihan selama ini. Direktorat Kursus dan Pelatihan juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Pemberi Kontribusi bagi Perkembangan Kursus dan Pelatihan 2023, termasuk kepada media yang selama ini aktif memberitakan praktik baik kursus dan pelatihan tahun 2023.