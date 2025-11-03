Viral Guru Mengajar Siswa Tidur hingga Main, Netizen: Beliau Tersenyum tapi Terluka

Viral Guru Mengajar Siswa Tidur hingga Main, Netizen: Beliau Tersenyum tapi Terluka. (Ilustrasi: kelas_5a089)

JAKARTA - Potret kelam dunia pendidikan viral di media sosial. Dalam sebuah video terungkap situasi kelas yang mengabaikan sang Guru.

Di dalam video itu, seorang guru tengah mengajar di depan kelas. Tetapi murid-muridnya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang tiduran di meja, memegang handphone, mengobrol satu dengan lainnya.

"Ngeliat guru yang gak dihargai itu kasian ya," ungkap kelas_5a089, dikutip Selasa (4/11/2025).

Sang Guru pun tampak tetap tersenyum melihat kondisi kelas dengan murid yang seperti itu. Ada kemungkinan para siswa kelelahan sebab, para siswa menggunakan baju seragam sekolah.

Komentar pun membanjiri dengan mayoritas mendukung sang Guru