Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mbak Lala Jadi Sarjana Manajemen, Universitas Tanri Abeng: Semoga Ilmunya Bermanfaat

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:35 WIB
Mbak Lala Jadi Sarjana Manajemen, Universitas Tanri Abeng: Semoga Ilmunya Bermanfaat
Mbak Lala Jadi Sarjana Manajemen, Universitas Tanri Abeng: Semoganya Ilmunya Bermanfaat (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mbak Lala kini menyandang gelar Sarjana Manajemen. Wanita bernama asli Sela Masela, pengasuh anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yakni Rafathar Malik Ahmad, kini resmi jadi alumni Universitas Tanri Abeng.

Atas prestasi tersebut, Universitas Tanri Abeng pun mengucapkan selamat. "Selamat mba Lala semoga ilmunya bermanfaat," demikian diposting Universitas Tanry Abeng seperti dikutip dari postingan raffinagita1717, Selasa (23/1/2024).

Postingan Ratu Sultan Andara itu menuai 1,8 juta emotikon 'love' dan sebanyak 4.676 komentar. Dari ribuan komentar tersebut, banjir ucapan selamat dari para artis centang biru, seperti Gading Martin, penyanyi dangdut senior Iis Dahlia, Dimas Beck dan Amanda Gratiana.

 BACA JUGA:

Dalam sebuah postingan di kanal YouTube Rans Entertainment pengasuh Rafathar, yang biasa disapa Mbak Lala diketahui punya keinginan untuk kuliah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/65/3159496/mahasiswa-RHhM_large.jpg
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417/mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147208/mahasiswa_paramadina-EDmu_large.jpg
Mahasiswa Universitas Paramadina Antusias saat Berkunjung ke Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136383/mahasiwa_indonesia_kuliah_di_turki-OUem_large.jpeg
Refleksi Mahasiswa Indonesia soal Gempa di Turki dan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136366/mahasiswa_indonesia_kuliah_di_turki-pi8d_large.jpeg
Kisah Mahasiswa Indonesia di Istanbul Pasca Gempa 6,2 Magnitudo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement