Mbak Lala Jadi Sarjana Manajemen, Universitas Tanri Abeng: Semoga Ilmunya Bermanfaat

JAKARTA - Mbak Lala kini menyandang gelar Sarjana Manajemen. Wanita bernama asli Sela Masela, pengasuh anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yakni Rafathar Malik Ahmad, kini resmi jadi alumni Universitas Tanri Abeng.

Atas prestasi tersebut, Universitas Tanri Abeng pun mengucapkan selamat. "Selamat mba Lala semoga ilmunya bermanfaat," demikian diposting Universitas Tanry Abeng seperti dikutip dari postingan raffinagita1717, Selasa (23/1/2024).

Postingan Ratu Sultan Andara itu menuai 1,8 juta emotikon 'love' dan sebanyak 4.676 komentar. Dari ribuan komentar tersebut, banjir ucapan selamat dari para artis centang biru, seperti Gading Martin, penyanyi dangdut senior Iis Dahlia, Dimas Beck dan Amanda Gratiana.

Dalam sebuah postingan di kanal YouTube Rans Entertainment pengasuh Rafathar, yang biasa disapa Mbak Lala diketahui punya keinginan untuk kuliah.