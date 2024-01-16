Ada Bimbingan Beasiswa LPDP 2024 Gratis, Ini Manfaatnya

JAKARTA – Mockingbird Consultan bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) menyelenggarakan webinar Bimbingan Beasiswa LPDP 2024 melalui zoom meeting secara gratis mulai tanggal 13 sampai 21 Januari. Pada kelas hari ke dua ini temanya, Building a competitive resume, showcasing leadership (CV, LOA, IELTS RELATES).

Dalam pembukaan acara tersebut dihadiri oleh koordinator PPI Dunia Hamzah A. Lubis, yang juga memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya Hamzah memberikan motivasi kepada para peserta webinar.

“Menurut saya, ketika kita belajar langsung dari pengalaman orang yang sudah menerima LPDP itu, akan terbentuk mindset, Apabila kita mencoba sendiri mendaftar LPDP tanpa ada arahan atau masukan dari para penerima beasiswa yang hadir akan mengalami kesulitan jadi webinar ini memudahkan para peserta untuk mendapatkan informasi dan berbagai ilmu,” ujarnya, Selasa (16/1/2024).

Koordinator PPI Dunia itu juga mengapresiasi para tutor yang sudah menyempatkan diri mengisi kelas webinar ini di tengah kesibukan mereka masing-masing.

Selain itu, Hamzah, sapaan akrabnya, juga memperkenalkan PPI Dunia kepada para peserta webinar. Ia mengatakan bahwa ternyata banyak teman-teman awardee LPDP bahkan Ketika sudah sampai di luar negeri ada yang belum mengetahui tentang organisai PPI Dunia.