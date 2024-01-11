Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Daftar Sekolah Kedinasan yang Punya Akreditasi Unggul, Gratis dan Langsung Jadi CPNS

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |08:32 WIB
3 Daftar Sekolah Kedinasan yang Punya Akreditasi Unggul, Gratis dan Langsung Jadi CPNS
Daftar Sekolah Kedinasan yang Punya Akreditasi Unggul, Gratis dan Langsung Jadi CPNS (Foto: Youtube STIN)
A
A
A

JAKARTA - Daftar sekolah kedinasan yang punya akreditasi unggul, gratis dan langsung jadi CPNS. Sekolah kedinasan telah menjadi alternatif pilihan pendidikan tinggi lainnya bagi lulusan SMA/sederajat.

Banyak lulusan SMA/sederajat yang memilih sekolah kedinasan sebagai langkah berikutnya dalam pendidikan mereka.

Pilihan sekolah kedinasan yang turut menjadi pilihan favorit dapat dimengerti mengingat berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh institusi tersebut.

Para calon mahasiswa di sekolah kedinasan memiliki peluang untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus dari sekolah kedinasan.

Tidak hanya itu, beberapa sekolah kedinasan juga menyediakan fasilitas yang tidak memungut biaya apapun bagi para mahasiswanya.

Tetapi, tidak sedikit juga para calon mahasiswa yang memperhatikan akreditasi suatu perguruan tinggi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan mereka.

Sebagai catatan, proses akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun tingkatan status akreditasi mencakup kategori Tidak Terakreditasi, Predikat Baik, Predikat Baik Sekali, dan Predikat Unggul.

Oleh karena itu, Okezone telah membuat daftar sekolah kedinasan yang punya akreditasi unggul, gratis dan langsung jadi CPNS. Berikut daftarnya.

