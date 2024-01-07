Jokowi Umumkan 2,3 Juta Lowongan CASN 2024, Kabar Gembira untuk Fresh Graduate

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah telah membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) 2024 sebanyak 2,3 juta formasi. Hal ini sekaligus menjadi kabar baik bagi para lulusan baru atau fresh graduate.

“Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi, birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntantibilitas pemerintah.” ungkap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Presiden Jokowi juga menjelaskan secara rinci terkait kuota kebutuhan terkait ASN bagi para fresh graduate sebesar 690.000 yang tersebar di instansi pusat dan juga daerah.

“Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 sebanyak 690.000 orang. Yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000,” rinci Presiden Jokowi.

Tidak lupa, pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan ajakan bagi para talenta muda Indonesia untuk mengikuti rekrutmen CASN tahun ini. Kesempatan ini tentu menjadi salah satu peluang besar bagi para fresh graduate yang ingin turut serta dalam membantu pemerintahan Indonesia dalam membangun semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Melansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sabtu (6/1/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sendiri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi yang cukup besar bagi para fresh graduate.

Alokasi tersebut diperuntukan untuk para lulusan baru dalam mengikuti berbagai seleksi, termasuk untuk posisi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya profesional di bidang digital, dan sektor-sektor penting lainnya.

“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkap Anas.

Kesempatan yang dibuka pemerintah bagi para fresh graduate ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyambut Indonesia Emas pada 2045 nanti.

Oleh karena itu, dari 2,3 juta formasi (seleksi) CPNS tahun 2024, akan ada 690.822 formasi yang dapat dilamar oleh para fresh graduate. Pengalokasian ini memang menjadi ‘undangan’ dari pemerintah bagi para generasi penerus bangsa untuk dapat memberikan kontribusi dari segi pikiran dan tenaganya untuk bangsa.