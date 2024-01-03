193 Ribu Mahasiswa Ditargetkan Ikut Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2024

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan sebanyak 193 ribu mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2024.

Program MBKM 2024 dalam rangka mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja.

Selama tahun 2023, lebih dari 134 ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang terlibat dengan 8 program MBKM seperti magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, kampus mengajar hingga program kewirausahaan.

“Tahun 2024 kita targetkan sekitar 193 ribu mahasiswa yang terlibat,” ujar Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka (PPKM) Gugup Kismono seperti dilansir laman resmi UGM, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Selain itu, Gugup menuturkan pihaknya akan menggandeng banyak mitra seperti perguruan tinggi ternama di luar negeri untuk program pertukaran mahasiswa dan berbagai perusahaan untuk kegiatan magang kerja bersertifikat.

“Tahun depan kita ingin lebih banyak network dan universitas kenamaan di seluruh dunia bergabung,” jelasnya.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Belmawa Dikti Ristek) Kemendikbudristek Sri Suning Kusumawardani, menyampaikan apresiasi pada PPKM yang telah menyukseskan program MBKM dalam sejak tahun 2020 lalu.