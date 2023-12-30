Ucapan Duka Rektor IPB untuk Galang Edhi, Mahasiswa Meninggal saat Penelitian di Pulau Sempu

JAKARTA - Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Galang Edhi Swasono, mahasiswa semester 5, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB yang hilang selama melakukan penelitian di pulau Sempu, Malang, Jawa Timur. Mahasiswa tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim sar.

“(Galang) telah memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya pelestarian alam. Sosok yang berdedikasi dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kelestarian alam/kehilangannya merupakan kehilangan besar bagi IPB University dan Indonesia pada umumnya,” katanya dikutip Sabtu (30/12/2023).

Pihak kampus merencanakan untuk menggelar doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk galang. Doa bersama ini diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga serta rekan-rekan galang yang merasakan kehilangan yang begitu mendalam.