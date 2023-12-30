Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ucapan Duka Rektor IPB untuk Galang Edhi, Mahasiswa Meninggal saat Penelitian di Pulau Sempu

iNews TV , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |16:49 WIB
Ucapan Duka Rektor IPB untuk Galang Edhi, Mahasiswa Meninggal saat Penelitian di Pulau Sempu
Ini ucapan duka Rektor IPB University atas meninggalnya Galang Edhi di Pulau Sempu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Galang Edhi Swasono, mahasiswa semester 5, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB yang hilang selama melakukan penelitian di pulau Sempu, Malang, Jawa Timur. Mahasiswa tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim sar.

Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Galang Edhi Swasono, mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Menurut Arif, Galang selama ini berkomitmen pada kelestarian biodiversitas di Indonesia.

“(Galang) telah memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya pelestarian alam. Sosok yang berdedikasi dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kelestarian alam/kehilangannya merupakan kehilangan besar bagi IPB University dan Indonesia pada umumnya,” katanya dikutip Sabtu (30/12/2023).

Pihak kampus merencanakan untuk menggelar doa bersama sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk galang. Doa bersama ini diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi keluarga serta rekan-rekan galang yang merasakan kehilangan yang begitu mendalam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896/kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073415/ipb-university-didapuk-sebagai-perguruan-tinggi-terbaik-indonesia-s-sdgs-action-awards-2024-9w3R30mCkh.jpg
IPB University Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/65/3051173/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-HEGwQRSz2C.png
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/65/3045571/mahasiswa-baru-tewas-gantung-diri-ipb-tegaskan-pengenalan-kampus-jauh-dari-perpeloncoan-bP4frZ3BnT.png
Mahasiswa Baru Tewas Tergantung, IPB Tegaskan Pengenalan Kampus Jauh dari Perpeloncoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/65/3039643/ipb-jalin-kerja-sama-dengan-kampus-top-australia-I18ZSCwH4i.jpg
IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038747/ipb-university-of-tasmania-tingkatkan-kapasitas-dosen-dan-peneliti-VPgYWvA7vD.png
IPB-University of Tasmania Tingkatkan Kapasitas Dosen dan Peneliti
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement