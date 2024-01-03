Pendaftaran Siswa Baru SMA Taruna Nusantara 2024 hingga 5 Januari, Cek Biaya dan Syaratnya

JAKARTA - SMA Taruna Nusantara membuka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024/2025. Untuk pendaftaran dilakukan secara online dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024.

Pendaftaran online siswa baru SMA Taruna Nusantara melalui website pensisru.tarunanusantara.id.

Selama proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Selain itu tersedia juga beasiswa. Demikian seperti dilansir laman resmi Taruna Nusantara, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Untuk seleksi administrasi dilakukan pada 10 Januari hingga 23 Januari 2024 dan akan diumumkan pada 24 Januari 2024. Tahapan selanjutnya adalah webinar, tryout serentak, tryout mandiri, kemduian ada seleksi akademik tahap 1 (online), rikkes, wawancara online, seleksi tahap 2 (offline) hingga pengumuman hasil pantukhir. Perlu diingat jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Jumlah pendaftar sekolah ini bervariasi dari tahun ke tahun, sekitar 4.000-an sampai 5.000-an calon siswa (casis). Casis yang diterima pun jumlahnya beragam. Pada 2022, sekitar 350 casis yang diterima, terdiri atas 150 siswa dan 100 siswi.

Setiap provinsi di Indonesia tidak memiliki kuota khusus yang bisa dipenuhi. Casis yang diterima tergantung hasil tes. Namun sekolah ini mengharapkan setiap Provinsi di Indonesia memiliki wakil di SMA Taruna Nusantara.

Syarat Mendaftar SMA Taruna Nusantara

SMA Taruna Nusantara memiliki syarat akademik yang harus dipenuhi calon siswa.

Syarat untuk mendaftar SMA Taruna Nusantara diantaranya:

Nilai rapor (pengetahuan) semester 1-5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.

Nilai rata-rata per mata pelajaran minimal 85 dan nilai per semester minimal 80.

Memiliki prestasi (akademik, olahraga, organisasi, seni budaya) minimal tingkat kota/kabupaten atau Ketua OSIS.

Nilai rata-rata minimal 80 dan nilai minimal 75.

Konversi nilai untuk siswa sekolah internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat/Kemendikbud Ristek,

Memiliki hasil tes IQ minimal 110. Hal ini menjadi persyaratan tidak wajib. Namun dapat menjadi nilai tambah. Hasil IQ dikeluarkan oleh anggota Himpunan Psikologi (HIMPSI) yang berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar.

Berkas Pendaftaran SMA Taruna Nusantara

Dalam memenuhi persyaratan di atas, calon siswa dapat mengirim berkas yang telah ditentukan.

Berkas untuk pendaftaran SMA Taruna Nusantara ini antara lain:

Pas foto (ukuran 4x6 dengan menggunakan seragam sekolah dengan latar biru).

Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah/militer.

Foto kartu pelajar SMP.

Akta kelahiran.

Foto nilai rapor semester 1-5, dibuat foto rapor yang telah dilegalisir per semester, semester 1-3 untuk kelas akselerasi).

Foto seluruh badan (ukuran 4R menggunakan seragam sekolah, bersepatu tanpa topi, terlihat dari ujung kaki sampai ujung kepala).

Foto data penghasilan orangtua atau wali (khusus untuk calon siswa jalur beasiswa dan untuk wiraswasta dalam bentuk rekening koran 3 bulan terakhir).

Foto Kartu Keluarga.

Foto KTP orangtua/wali, salah satu bisa ayah, ibu atau wali.

Surat keterangan dan pernyataan dari kepala sekolah SMP.

Surat pernyataan dari orangtua.

Surat pernyataan dari calon siswa.

Foto sertifikat bukti prestasi (jika tidak ada sertifikat, bisa dengan foto medali atau piala).

Hasil tes IQ minimal 110 (tidak wajib) yang keluarkan oleh anggota Himpunan Psikologi Indonesia berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar. Bisa dilampirkan pada saat pendaftaran dan bisa menjadi nilai tambah).