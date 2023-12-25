Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Rata-Rata Nilai Rapor agar Lolos Seleksi Masuk Taruna Nusantara

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:10 WIB
Ini Rata-Rata Nilai Rapor agar Lolos Seleksi Masuk Taruna Nusantara
Ini rata-rata nilai rapor SMA Taruna Nusantara (Foto: Bimbel Tarnus)
A
A
A

JAKARTA - Taruna Nusantara merupakan lembaga pendidikan militer di Indonesia yang diakui prestasinya dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin muda berkualitas. Untuk dapat bergabung dengan lembaga ini, calon taruna harus melewati serangkaian seleksi yang ketat. Berapa sih nilai rata-rata rapor agar masuk sekolah ini?

Dilansir dari laman Bimbel Tarnus, Senin (25/12/2023) memahami persyaratan dan tahapan seleksi SMA Taruna Nusantara adalah langkah pertama dalam cara lolos tes SMA Taruna Nusantara. Kualifikasi biasanya mencakup tes tulis, tes fisik, tes kesehatan, wawancara, dan tes psikologi. Usia minimal adalah antara 15 dan 17 tahun. Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami setiap langkah dalam Cara Lolos Tes SMA Taruna Nusantara.

 BACA JUGA:

NIlai rapor pengetahuan untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada semester 1-5 di kelas 7-9 SMP rata-rata minimal 85, dan tidak ada nilai di bawah 80.

Jika memiliki prestasi juara lomba minimal tingkat kabupaten/kota, nilai rapor pengetahuan untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada semester 1-5 di kelas 7-9 SMP rata-rata minimal 80 dan tidak ada nilai di bawah 75.

Umur maksimal 17 tahun pada Juli 2022.

 BACA JUGA:

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu kalian lolos seleksi masuk Taruna Nusantara dengan lebih mudah.

Pelajari Materi Seleksi

Pahami dengan baik materi seleksi yang akan diujikan. Biasanya, tes melibatkan pengetahuan umum, kemampuan akademis, dan tes psikologi. Pastikan Anda memahami setiap materi dan berlatih secara intensif.

Latihan Soal

Salah satu bagian penting dari Cara Lolos Tes Sma Taruna Nusantara adalah mendapatkan latihan soal. Cari sumber yang menyediakan latihan soal khusus untuk tes SMA Taruna Nusantara atau jenis latihan soal serupa. Ini akan membantu Anda memahami pola pertanyaan yang sering muncul di tes dan meningkatkan ketepatan dan kecepatan Anda dalam menjawab.

Persiapkan Diri Secara Fisik dan Mental

Sebagai lembaga militer, Taruna Nusantara mengutamakan kebugaran dan kesehatan. Persiapkan diri Anda secara fisik dengan rutin berolahraga dan menjaga pola makan yang seimbang. Selain itu, melatih mental Anda untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin muncul selama seleksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement