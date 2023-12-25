Ini Rata-Rata Nilai Rapor agar Lolos Seleksi Masuk Taruna Nusantara

JAKARTA - Taruna Nusantara merupakan lembaga pendidikan militer di Indonesia yang diakui prestasinya dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin muda berkualitas. Untuk dapat bergabung dengan lembaga ini, calon taruna harus melewati serangkaian seleksi yang ketat. Berapa sih nilai rata-rata rapor agar masuk sekolah ini?

Dilansir dari laman Bimbel Tarnus, Senin (25/12/2023) memahami persyaratan dan tahapan seleksi SMA Taruna Nusantara adalah langkah pertama dalam cara lolos tes SMA Taruna Nusantara. Kualifikasi biasanya mencakup tes tulis, tes fisik, tes kesehatan, wawancara, dan tes psikologi. Usia minimal adalah antara 15 dan 17 tahun. Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami setiap langkah dalam Cara Lolos Tes SMA Taruna Nusantara.

NIlai rapor pengetahuan untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada semester 1-5 di kelas 7-9 SMP rata-rata minimal 85, dan tidak ada nilai di bawah 80.

Jika memiliki prestasi juara lomba minimal tingkat kabupaten/kota, nilai rapor pengetahuan untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada semester 1-5 di kelas 7-9 SMP rata-rata minimal 80 dan tidak ada nilai di bawah 75.

Umur maksimal 17 tahun pada Juli 2022.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu kalian lolos seleksi masuk Taruna Nusantara dengan lebih mudah.

Pelajari Materi Seleksi

Pahami dengan baik materi seleksi yang akan diujikan. Biasanya, tes melibatkan pengetahuan umum, kemampuan akademis, dan tes psikologi. Pastikan Anda memahami setiap materi dan berlatih secara intensif.

Latihan Soal

Salah satu bagian penting dari Cara Lolos Tes Sma Taruna Nusantara adalah mendapatkan latihan soal. Cari sumber yang menyediakan latihan soal khusus untuk tes SMA Taruna Nusantara atau jenis latihan soal serupa. Ini akan membantu Anda memahami pola pertanyaan yang sering muncul di tes dan meningkatkan ketepatan dan kecepatan Anda dalam menjawab.

Persiapkan Diri Secara Fisik dan Mental

Sebagai lembaga militer, Taruna Nusantara mengutamakan kebugaran dan kesehatan. Persiapkan diri Anda secara fisik dengan rutin berolahraga dan menjaga pola makan yang seimbang. Selain itu, melatih mental Anda untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin muncul selama seleksi.